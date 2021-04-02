Константин Косачев: Украина, окстись!

Новости

"Все не так плохо": эксперт рассказал о лечении Анастасии Заворотнюк 14:39
Twitter получил еще один штраф в 3,3 млн рублей 14:38
Виновник массовой аварии в центре Москвы сам управлял машиной 14:38
Песков заявил об отсутствии побочных эффектов у Путина через 10 дней после прививки 14:36
В Благовещенске законсервируют кардиоцентр, где произошел пожар 14:35
Уральца приговорили к 17 годам за убийство подруги в здании суда 14:33
На учениях МБР "Ярс" впервые применили СВЧ-пушку 14:32
Президенты России и Монголии обсудили поставки вакцин от коронавируса 14:19
Мосбиржа разработала этический кодекс для фондового рынка 14:12
Южноуральцев привьют от COVID-19 в семи торговых центрах 13:59
СМИ рассказали о планах расширения Суэцкого канала 13:52
Суд оштрафовал Twitter более чем на 3 млн. рублей за неудаление информации 13:50
Первая партия флотских БМП-3 прибыла в войска 13:39
Песков напомнил о неприменении "Искандеров" в Карабахе 13:37
Вышел второй трейлер нового "Отряда самоубийц" 13:37
В Ярославле задержали депутата областной Думы 13:31
Телеканал "Ю" назвал дату перезапуска реалити-шоу "Дом 2" 13:28
Песков подтвердил получение Кремлем приглашения от Байдена 13:13
В Крыму СК завел дело о мародерстве на могилах жертв фашизма 13:10
В Волгограде одна из старейших жительниц России привилась от COVID-19 13:09
Команда Большунова победила в эстафете на чемпионате России 12:59
Мезенцев: России и Беларуси надо сплачиваться 12:58
Гинцбург: Победить пандемию коронавируса в мире к осени не удастся 12:42
СК закончил расследование дела о хищении бюджетных средств в Росрезерве 12:41
Комфортным для проживания признан каждый третий российский город 12:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во сколько может обойтись покупка дачи
Во сколько может обойтись покупка дачи
Принимать экзамен на права будут по-новому
Принимать экзамен на права будут по-новому
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
02.04.2021 14:38
Рубрика: Власть

Константин Косачев: Украина, окстись!

Текст: Константин Косачев
Налицо резкая эскалация военного противостояния со стороны Киева. Вот заявление главнокомандующего украинских ВС Руслана Хомчака: "Украинские военные приняли решение нарастить группировку на крымском направлении, чтобы лучше реагировать на угрозы, число войсковых группировок также будет увеличено и в Донбассе".
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Понятно, что Россия не может не реагировать. Но все ответные меры предпринимаются в пределах российской территории (включая Крым, разумеется). И тут же истерика со стороны США и НАТО: "Караул, русские идут!". Об украинских маневрах, явно противоречащих и Минским соглашениям, и договоренностям в рамках ОБСЕ, ни слова. Без сомнения, все тщательно спланировано.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Песков рассказал о реакции РФ на возможное усиление НАТО вокруг Украины

А теперь немного цифр. Как следует из заявления по итогам вчерашних переговоров американского министра обороны Ллойда Остина и его украинского коллеги Андрея Тарана, с 2014 года США выделили Украине более $2 млрд в рамках помощи по обеспечению безопасности.

Обращу, во-первых, внимание на то, что это резкое увеличение американской военной помощи Украине: всего год назад пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон оценивал ту же помощь за тот же период всего в $1,3 млрд.

Вспомню, во-вторых, известное заявление раздававшей в 2014 году печеньки на майдане зам госсекретаря США Виктории Нуланд, что на демократизацию Украины на тот момент уже выделено $5 млрд. Можно предположить, что с тех пор и эта сумма увеличилась.

И третья цифра, тоже наводит на размышления. В целом американская помощь постсоветским странам после распада СССР в 90-е: первая тройка Россия, Украина и Грузия. На что уходила помощь нам, можно только догадываться. В любом случае не на антагонизацию отношений с соседями. Но наибольшие проблемы у России возникли именно с Грузией и Украиной. И американский след здесь, вне сомнения, максимален…

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости
Косачев: Линия Киева на Донбассе опасно меняется под влиянием США

Вывод. Если бы из гигантского объема политической и военной помощи США Украине хотя бы цент был потрачен на обучение украинских политиков принципам мультикультурализма (пользуюсь западной лексикой), на воспитание в них глубинного понимания ценностей уважения прав человека, включая гуманитарные права этнических меньшинств, а также свободы убеждений, слова и печати, Украина давно преодолела бы риски территориального распада. Но деньги ушли на другое. В политике - на замену власти на Украине (сейчас там правят абсолютно лояльные США персонажи), а в военной сфере - на содействие силовому подавлению любых альтернативных точек зрения на обустройство страны.

Именно за применение военной силы против собственного населения американцы бомбили в свое время Милошевича, Хусейна, Каддафи, а теперь бомбят Асада. Но у Вашингтона нет вопросов к Турции (Северный Кипр, курды), к Саудовской Аравии (расправы с оппозицией) и, разумеется, к Украине (уничтожение гражданского населения Юго-Востока, убийства журналистов, подавление оппозиции в парламенте и в СМИ). Потому что - "это совсем другое дело".

Нет сомнений - в Вашингтоне полагают, что вкладываемые ими в Украину средства должны работать на интересы США, украинские же вторичны. И этим мы в России радикально отличаемся от США. Мы не заинтересованы в конфликте! А украинские интересы никогда не были для нас безразличными, ведь мы соседи, связанные общей судьбой. Только под этими интересами мы понимаем интересы всего населения Украины, включая его русскоязычную часть. И если украинские власти начнут разговаривать с живущими на Юго-Востоке людьми не как с террористами, а как с собственными гражданами, имеющими законные права и интересы, у Украины еще может что-то получиться. В том числе, возможно, и с нашей помощью. Но уж точно - не с американской.

Грызлов назвал "нулевой" репутацию Украины в переговорном процессе

Но сомнения в таком сценарии уж очень большие. Ведь американцы - на марше. И им не нужна стабильная, территориально целостная Украина. Им нужна Украина, ненавидящая Россию. Как и всегда, пытаются разделять и властвовать. Даже когда могут опять погибнуть люди. Украина, окстись!

Источник: Страница Константина Косачева в Facebook.

Власть Позиция Законодательная власть Совет Федерации Политический кризис на Украине Отношения России и Украины

Главное сегодня

Песков рассказал о реакции РФ на возможное усиление НАТО вокруг Украины
В России создадут единый реестр гостевых домов
Центр Гамалеи начал испытания вакцины от COVID-19 в виде капель для носа
В МИД Китая отметили усиление сотрудничества между Москвой и Пекином
За сутки в России подтверждено 8792 случая COVID-19 в 85 регионах
Косачев: Формат "евротройки" сохраняет потенциал на будущее
Назван самый важный закон марта