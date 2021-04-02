Распоряжение губернатора Курской области от 1 апреля 2021 № 80-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Новости

У Капитолия приспустят флаги в память о погибшем полицейском 23:13
Захарова иронично высказалась о санкциях Киева против Россотрудничества 22:56
Мишустин утвердил госпрограмму развития Арктики на 2021-2024 годы 22:28
Скончался раненый при задержании таранившего Капитолий мужчины полицейский 22:17
Автомобиль сбил пешехода, переходившего Садовое кольцо в неположенном месте 21:08
Утвержден отличительный знак для журналистов на митингах 21:04
За сутки выздоровел от коронавируса 51 военнослужащий 20:56
Полное восстановление собора Парижской Богоматери может занять до 20 лет 20:06
Рождаемость выросла в России по итогам марта 20:01
Бастрыкин призвал следователей читать комментарии граждан в соцсетях 19:40
Опубликованы уникальные дневники путешественника Живаго по Египту 19:22
Нидерланды прекратили прививать вакциной AstraZeneca лиц моложе 60 лет 19:20
Суд оправдал Бари Алибасова по делу о драке 18:45
Утверждены особенности итоговой аттестации школьников в 2021 году 18:18
Лео Бокерия высоко оценил действия хирургов Благовещенска 18:05
Чиновника Минпромторга Павла Серватинского отправили на два месяца в СИЗО 17:58
В Киеве мужчина выстрелил в охранника магазина, попросившего надеть маску 17:33
На космическую конференцию в Петербург пригласили Илона Маска 17:23
В Каире готовятся к торжественному "параду мумий" 17:17
В Турции стали делать "вакцинные туры" в Россию для тех, кто не хочет ждать 17:10
Главный нефролог Петербурга арестован за убийство жены 17:07
Пожар на Садовом кольце ликвидирован 16:56
Новые правила должны ускорить принятие решений по проблемным домам 16:46
Оверчук: Объединение потенциалов РФ и Беларуси повысит благосостояние граждан 16:43
Следствие просит арестовать чиновника Минпромторга Серватинского 16:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
2 апреля 2021 г.

Распоряжение губернатора Курской области от 1 апреля 2021 № 80-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 1 апреля 2021 г.
Опубликован 2 апреля 2021 г.
Вступает в силу 5 апреля 2021 г.

Документ является поправкой к

Распоряжение губернатора Курской области от 10 марта 2020 года № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

1. Внести в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 01.02.2021 № 30-рг, от 05.02.2021 № 36-рг, от 11.02.2021 № 37-рг, от 17.02.2021 № 46-рг, от 20.02.2021 № 49-рг, от 26.02.2021 № 51-рг, от 12.03.2021 № 64-рг, от 16.03.2021 № 67-рг) следующие изменения:

1) абзац второй подпункта 16.1 пункта 16 изложить в следующей редакции:

"проведения физкультурных и спортивных мероприятий, указанных в подпункте 17.1 пункта 7 настоящего распоряжения, а также проведения на территории Курской области матчей профессиональных спортивных клубов с количеством зрителей не более 50% от вместимости объекта спорта;"

2) подпункт 17.1 пункта 17 изложить в следующей редакции:

"17.1. Проведение на территории Курской области физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области на 2021 год, календарные планы органов местного самоуправления, а также физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых региональными спортивными федерациями, физкультурно-спортивными организациями, за исключением тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Курской области, спортивных соревнований для лиц старше 11 лет без присутствия зрителей с участием спортсменов из других субъектов Российской Федерации в спортивных соревнованиях (мероприятиях), проводимых на территории Курской области, при обязательном наличии у них справки об отсутствии коронавируса COVID-19, выполнение испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" с учетом рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.".

2. Распоряжение вступает в силу с 5 апреля 2021 года.

И.о. Губернатора Курской области Ю.П.Князев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией