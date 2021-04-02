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02.04.2021 22:06
Рубрика: Власть

Мантуров прокомментировал аресты сотрудников Минпромторга

Текст: Иван Черноусов
Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что несколько задержаний и последующих арестов сотрудников министерства не означают, что в Минпромторге много нарушений. Об этом он заявил сегодня на встрече с журналистами.

"То, что за последнее время произошло два таких случая - это не значит, что в министерстве большое количество нарушений", - сказал министр.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Он отметил, что в ведомстве, безусловно, заинтересованы в том, чтобы "работники были честными и соответствовали всем требованиям, которые предъявляются государственной службой". В случае с конкретными сотрудниками истину должно установить следствие.

Кроме того, Мантуров заявил, что в Минпромторге постоянно проходят проверки Счетной палаты, Казначейства, контрольно-ревизионного управления президента РФ, Генеральной прокуратуры и других ведомств. "Это постоянный процесс. Все, что связано с бюджетным финансированием, требует обязательного контроля. Так было, есть и будет всегда", - добавил Мантуров. Также министр отметил, что если какое-то нарушение сопряжено с уголовным процессом, то здесь "ни для кого никаких исключений из правил не будет".

Ранее Хамовнический суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 1 июня в отношении главы департамента Минпромторга Павла Серватинского по делу о превышении должностных полномочий.

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