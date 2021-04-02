"Много чести": Познер прокомментировал связанный с ним инцидент в Тбилиси

Люди, которые устроили беспорядки в связи с приездом в Грузию Владимира Познера, не стоят внимания. Об этом заявил сам российский журналист, впервые прокомментировавший инцидент, из-за которого ему пришлось прервать частную поездку в Тбилиси.

"Те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания. Много чести. Вот поэтому молчу и молчать буду", - написал он на своем сайте "Познер Online".

Таким образом он пояснил, почему не давал и не собирается давать более пространные комментарии по запросам коллег.

Напомним, накануне представители оппозиционных партий устроили беспорядки в одной из тбилисских гостиниц, где планировал поселиться Владимир Познер. После того, как он перебрался в другой отель, его фасад "обстреляли" куриными яйцами. В итоге журналист, собиравшийся традиционно отметить в столице Грузии свое 87-летие, преждевременно вернулся на родину.

Агрессию в адрес Владимира Познера грузинская оппозиция объясняет его интервью. Тогда журналист признавал, что после всех событий августа 2008 года не может себе представить, как Абхазия когда-нибудь вернется в состав Грузии.