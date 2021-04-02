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02.04.2021 19:20
Рубрика: В мире

Нидерланды прекратили прививать вакциной AstraZeneca лиц моложе 60 лет

Текст: Константин Волков

Министерство здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов объявило 2 апреля, что не станет прививать вакциной AstraZeneca тех, кто моложе 60 лет. Ведомство объяснило такое решение тем, что у данной вакцины может быть побочный эффект в виду образования тромбов.

Фото: EPA
В Британии еще у 25 человек выявлен тромбоз после вакцины AstraZeneca

Ранее стало известно, что, например, после 400 тысяч проведенных прививок у пяти женщин в возрасте 25-65 лет были выявлены тромбы, причем одна из них скончалась. Такую информацию предоставил исследовательский центр Lareb, изучающий последствия и риски от применения лекарственных средств. При этом министр здравоохранения Нидерландов Хуго де Йонге подчеркнул, что в настоящее время неясно, появляются ли тромбы после прививки, или они имелись еще до вакцинации. Поэтому медики королевства ждут результатов исследований Европейского агентства лекарственных средств, а приостановка вакцинирования людей моложе 60 лет - это лишь мера предосторожности.

Ранее приостановить вакцинирование данным препаратом приняли Германия (для лиц старше 60) и Канада (для тех, кто старше 55). До того несколько десятков стран приостановили использование этой вакцины, однако потом большинство возобновила ее использование.

Между тем препарат AstraZeneca из-за большого количества негативной информации вокруг него был несколько дней назад переименован в Vaxzevria, при этом его состав остался прежним.

В мире Европа Нидерланды Вакцинация от коронавируса

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