В Германии применять вакцину AstraZeneca будут только для лиц старше 60 лет

Применять вакцину компании AstraZeneca только среди граждан старше 60 лет. Такую рекомендацию власти получили от германского регулятора, передает телеканал NTV.

Сообщается, что решение принято после выявления новых случаев тромбоза среди жителей, сделавших прививку. Всего зарегистрировано более 30 подобных пациентов, девять человек умерли, пишет РИА Новости.

Канцлер Ангела Меркель отметила, что правительство не может игнорировать соответствующие рекомендации медиков. Напомним, в марте в ряде европейских стран уже приостанавливали использование препарата AstraZeneca, однако позже местный регулятор пришел к выводу, что преимущества от его использования превышают возможные риски.

По данным специалистов Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости, коронавирус в Германии подтвержден почти у трех миллионов граждан (2 808 206). Ранее власти страны ввели новое правило для всех прибывающих авиапассажиров. При въезде в страну из любой части мира теперь необходимо предъявить отрицательный тест на коронавирус.