Оверчук: Объединение потенциалов РФ и Беларуси повысит благосостояние граждан

Россия - главный торговый партнер Беларуси. Почти половина всего товарооборота приходится на нашу страну - примерно 48,3%, сообщил сегодня в рамках работы секции "Экономический потенциал Союзного государства: состояние и пути развития", посвященного Дню единения народов России и Беларуси, вице-премьер России Алексей Оверчук.

Он отметил, что по накопленным инвестициям в белорусскую экономику Россия также прочно удерживает первое место: в 2020 году они превысили 4 млрд долларов США, в то время как белорусские в России составили также серьезную сумму - 720 млн долларов. "В Беларуси работает сегодня почти 2,5 тыс. компаний с участием российского капитала. Это сухие цифры, но за ними - сотни тысяч людей, работающих на развитие нашего Союзного государства", - подчеркнул Оверчук.

Важным для раскрытия инвестиционного потенциала регионов двух стран остается продолжение практики проведения на регулярной основе таких мероприятий, как Форум регионов России и Беларуси. По итогам седьмого форума, который проходил в прошлом году в формате видеоконференции, были подписаны контракты на 700 млн долларов США. Ожидается, что и запланированный на 30 июня - 1 июля восьмой форум будет настолько же успешным.

Идет сотрудничество в такой важнейшей сфере, как энергетика. И здесь важнейшим шагом по энергообеспечению республики стала реализация проекта строительства Белорусской АЭС, отметил вице-премьер. Знаковым для двустороннего взаимодействия стало подписание 19 февраля 2021 года межправительственного соглашения о перевалке и перевозке белорусских нефтепродуктов через морские порты России. "Белорусским предприятиям обеспечен выход к морю на условиях не хуже, чем в странах Прибалтики. Уверен, что дальше в совместном режиме нам удастся найти решение, которое позволит обеспечить транзит через российские порты и другой белорусской продукции на мировые рынки, в том числе калийных удобрений", - добавил Оверчук.

Сегодня, по его словам, работа Союзного государства нацелена не просто на фактическое увеличение товарооборота и рост экономик, а на раскрытие резервов и возможных точек роста. Серьезным синергетическим потенциалом обладает углубление промышленной кооперации России и Беларуси, налаживание новых производственных цепочек между предприятиями стран, что позволит избежать ненужной конкуренции и затрат на создание дублирующих капиталовложений в государствах.

"У нас развивается очень тесное сотрудничество. В качестве примера отмечу производство автомобильной, сельскохозяйственной и лесозаготовительной техники, химической продукции. Для этого нам сообща важно создавать наиболее комфортные условия для ведения бизнеса в наших странах. Словом, мы уверены, что объединение потенциалов в рамках Союзного государства - это то преимущество, которое позволяет нам наиболее эффективно решать вопросы развития наших стран и повышения благосостояния наших людей. Особое внимание мы уделяем интеграции в рамках Союзного государства и созданию единого экономического пространства, что позволит вывести наше взаимодействие на совершенно новый уровень социальных, экономических и гуманитарных связей. Мы сегодня реально создаем механизмы интеграционного сотрудничества, которые уже минимизируют противоречия во всех областях и обеспечат благоприятные социальные условия для граждан наших стран", - добавил вице-премьер.

Он поблагодарил за работу Григория Рапоту и приветствовал уже в новом качестве Дмитрия Мезенцева, который сегодня является Государственным секретарем Союзного государства.