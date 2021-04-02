Песков заявил об отсутствии побочных эффектов у Путина через 10 дней после прививки

Никаких побочных эффектов у президента спустя 10 дней после вакцинации от коронавируса не наблюдается. Об этом заявил, отвечая на вопрос РИА Новости, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, что прививку Владимир Путин сделал вечером 23 марта и раскрывать название вакцины не стал - все три отечественные эффективны. Президент рассказывал, что положил градусник у тумбочки, но температура не повышалась. Его рабочий график тоже продолжался в прежнем активном режиме.

На вопрос, есть ли побочные симптомы у Путина, Песков ответил: "Нет. Никаких симптомов нет".