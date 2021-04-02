Посол РФ о попытках поссорить Россию и Болгарию: Не дождетесь

Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова в интервью софийской газете "24 часа" указала на "упорно раскручиваемую" в Болгарии антироссийскую риторику.

"Мы прекрасно понимаем, кто является заказчиком, а кто исполнителем объявленной полтора года назад "охоты на ведьм", - подчеркнула глава дипмиссии. - Скажу лишь пару слов тем, кто всерьез рассчитывает поссорить наши народы: не дождетесь!"

Заявление Митрофановой прозвучало на фоне объявления действующими властями уже восьмерых российских дипломатов персонами нон грата. Такая линия Болгарии, отметила посол, наносит серьезный урон по имиджу балканской республики и формирует негативный фон для восприятия государства гражданами РФ.

Комментируя тему "Балканского потока" (продолжение газопровода "Турецкий поток" через территорию Болгарии), Митрофанова назвала большой заслугой Софии успешную реализацию проекта. "Болгария внесла весомый вклад в энергобезопасность всей Европы, обеспечив диверсификацию путей и источника поставок энергоресурсов в ЕС", - подчеркнула посол РФ. При этом она указала на абсурдность попыток США не допустить строительство газопровода, угрожая санкциями своему же партнеру по НАТО.

Глава дипмиссии также напомнила о неразрывной исторической связи между Россией и Болгарией. Отдельно отметила вклад русских солдат и болгарских ополченцев в освобождении страны от Османского ига в 1878 году. "Периодические потуги некоторых политиков и псевдоученых вымарать роль Российской империи из болгарской истории расцениваем не иначе, как плод невежества, беспамятства и элементарного неуважения к тысячам павших на болгарской земле освободителей", - резюмировала Митрофанова.