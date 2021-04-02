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Раскрыт план интеграции университета Алферова с Политехом

О ректоре Алферове в день его 90-летия студентам и преподавателям СПбАУ напомнила нобелевская медаль ученого Фото: Александр Емельяненков / РГ
О ректоре Алферове в день его 90-летия студентам и преподавателям СПбАУ напомнила нобелевская медаль ученого Фото: Александр Емельяненков / РГ
В руководстве федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования и науки "Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет имени Ж.И. Алфёрова Российской академии наук" - так официально именуется Алферовский университет - объяснили нынешнюю ситуацию в вузе и план возможной интеграции с другим учебным заведением Петербурга.

Накануне стало известно, что ученый совет Алферовского университета обратился к ректору Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого с предложением начать "процесс интеграции", а проще говоря - стать автономной структурой внутри Политеха. Как уже сообщала "РГ", планы такого рода возникли не вчера, а после смерти академика Жореса Алферова перешли, что называется, в практическую плоскость. И связывают это прежде всего с финансовыми проблемами, из которых вуз не может выбраться уже несколько лет.

Более того - Алексей Филимонов, исполняющий обязанности ректора Академического университета им. Ж.И. Алфёрова, дал понять, что такой шаг связан прежде всего с необходимостью сохранить вуз как живое наследие Жореса Ивановича Алферова.

"Академический университет - это его детище", - заявил Филимонов на портале "Невских новостей". И там же пояснил, что сама по себе такая образовательная конструкция уникальна, но очень затратна. Для ее поддержания и развития нужны другие, более высокие объемы финансирования, что не укладывается в средние нормативы Министерства науки и высшего образования.

В четверг, 1 апреля, появилось и официальное разъяснение на сайте самого вуза. В сообщении под заголовком "Объединение ради развития" подтверждается тот факт, университет "столкнулся с рядом проблем экономического характера", имеет "существенный дефицит бюджета на содержание зданий и инфраструктуры".

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
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Из сложившейся ситуации видят два выхода. Один - "наращивание масштаба университета путем строительства новых корпусов на несколько тысяч студентов". Другой - "вхождение в ведущий федеральный университет с сохранением существующей структуры университета".

Рассмотрев различные варианты интеграции, ученый совет принял решение о структурном вхождении в Политехнический университет. Как это видится тем, кто за такое решение голосовал?

"Вхождение в Политехнический университет предполагает создание новой структурной единицы - Академического института им. Ж.И. Алферова. Для этого планируется:

- сохранение территории, инфраструктуры и лабораторий;

- сохранение принятой в Политехническом университете автономности институтов в части образовательного процесса, управления ресурсами и кадровой политики;

- привлечение инфраструктуры Политехнического университета для образовательных целей и широкого спектра дополнительных возможностей, которые этот университет предоставляет студентам…".

И.о. ректора Алексей Филимонов подтверждает: "В силу изменений организационной структуры будет не академический университет, а академический институт имени Жореса Ивановича Алферова в структуре Политехнического университета. За счет привлечения одной-двух образовательных программ из Политехнического университета в Алферовский институт будет увеличен контингент студентов".

Как сообщается, уже создана "рабочая группа из авторитетных сотрудников СПбАУ и Политехнического университета, которая должна разработать стратегию взаимовыгодного процесса интеграции двух университетов".

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Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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