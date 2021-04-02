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02.04.2021 11:00
Рубрика: Легковые авто

Рассекречены комплектации компактного кроссовера Volkswagen для России

Текст: Андрей Полухин

Комплектации компактного кроссовера Volkswagen Taos стали известны модераторам российского VW-клуба. В их распоряжении появился полный конфигуратор модели с пометкой "для внутреннего пользования". По всей видимости, ценную информацию слил кто-то из дилеров.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Итак, у Taos будет четыре комплектации. В начальной - Respect - машина получит светодиодные фары рефлекторного типа, подогрев передних сидений, кондиционер, круиз-контроль, датчик света, мультимедиа с небольшим на 6,5 дюйма экраном, цифровую приборку диагональю 8 дюймов и кнопку запуска мотора.

В версии Status к этому набору опций прибавятся легкосплавные 16-е колесные диски вместо стальных, электрорегулировки сиденья водителя, датчики парковки сзади и спереди, датчик дождя и двухзонный климат-контроль, а медиасистема получит 10-дюймовый монитор.

В комплектации Joy! уже 17-е диски, бесключевой доступ в салон, камера заднего вида, в салоне появляется атмосферная подсветка, задние стекла затонированы, лобовое стекло греется, а боковые зеркала складываются.

Наконец, в топовом исполнении Exclusive есть еще и адаптивные LED-фары проекционного типа со светящейся полосой на решетке радиатора, "умный свет", подогрев задних сидений, которые к тому же оснащаются подлокотником и увеличенная цифровая приборка.

Фото: скриншот с youtube.com
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Плюс каждая из комплектаций предполагает возможность приобрести дополнительные пакеты опций. Это стайлинг-, "зимний", инновационный пакеты, а также набор функций безопасности.

Цены пока не называются. Как и дата старта продаж.

Напомним, что в России Taos будет отличаться от соплатформенного Skoda Karoq, по сути, только дизайном. Новинку предложат с атмосферным мотором 1.6 на 110 л.с. в паре с МКП-5 или DSG-6), а также с турбированным двигателем 1.4 TSI мощностью 150 л.с. в связке с 8-ступенчатым "автоматом". "Старший" агрегат можно будет заказать в версиях с системой полного привода 4Motion.

#Volkswagen