ЦБ РФ отозвал лицензию у РНКО "РИБ" за обслуживание онлайн-казино

По данным надзора, она обслуживала расчеты между гражданами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. Это уже пятая кредитная организация, лишенная Банком России лицензии за обслуживание нелегальных азартных игр.

Как ранее сообщала "РГ", за это в середине марта выведены с рынка московский банк "Современные стандарты бизнеса" и казанская небанковская кредитная организация "Сетевая расчетная палата", в декабре - банки "Онего" и "ФинТех".

"Мы видим, что некоторые банки пытаются заработать больше, чем могут в рамках своей обычной бизнес-модели, в том числе за счет проведения таких незаконных операций, как оказание услуг онлайн-казино, - отмечал представитель ЦБ. - В прошлом году Банк России отзывал лицензии у банков, для которых это стало основным бизнесом, подобные операции находятся в фокусе надзорного внимания Банка России и сейчас".

По величине активов РНКО "РИБ" занимала 355-е место в банковской системе.