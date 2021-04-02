Ярославские ТЮЗ и Театр кукол отреставрируют в рамках нацпроекта

Министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе рабочей поездки в Ярославскую область посетила Российский государственный академический театр драмы имени Фёдора Волкова, в котором были проведены масштабные реставрационные работы.

По словам художественного руководителя театра Сергея Пускепалиса, был проведен капитальный ремонт зрительской части и подвала, обновлена материально-техническая база.

Также в планах создание Новой сцены на 200 мест за счёт выноса театральных мастерских в другое здание. "Проектные работы и устройство новой сцены позволят зрителям Волковского театра увидеть ещё большее количество интересных постановок", - подчеркнул он.

Напомним, что в 2019 году указом президента РФ первому русскому профессиональному театру - Российскому государственному академическому театру драмы имени Федора Волкова в Ярославле был присвоен статус особо ценного объекта культурного наследия народов России.

Ярославский государственный театр юного зрителя им. В.С. Розова и Театр кукол еще только готовятся к реставрации. Средства на это будут выделены в рамках нацпроекта "Культура".

Как стало известно во время встречи Ольги Любимовой и губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, на это потребуется 577 млн рублей. Уже подготовлена проектно-сметная документация и подана заявка на включение объекта в нацпроект "Культура".

Дмитрий Миронов рассказал, что на финансирование сферы культуры в Ярославской области в этом году предусмотрено 3,5 млрд рублей. "Успех развития отрасли мы видим в первую очередь в рамках выполнения задач профильного национального проекта. Его финансирование составит более полумиллиарда рублей", - отметил он.

Министр культура поблагодарила за бережное отношение к памятникам культурного наследия и учреждениям культуры в Ярославской области.

"Мы будем рады, если Ярославский театр юного зрителя и Театр кукол примут участие в нацпроекте "Культура". Мы обязаны создавать благоприятные условия, и вместе проработаем этот вопрос, чтобы учесть потребности Ярославской области", - подчеркнула Ольга Любимова.

Кроме того, они обсудили строительство общежития для Ярославского государственного театрального института и праздничные мероприятия, запланированные в рамках 800-летия Александра Невского и 200-летия Николая Некрасова.

В этот же Ольга Любимова и Дмитрий Миронов приняли участие в церемонии передачи чудотворной иконы "Спас Нерукотворный" в Кирилло-Афанасиевский монастырь.

"Мы рады, что благодаря заботе музейных сотрудников, бережной реставрации ГосНИИРа и усилиям монастыря икона смогла вернуться на историческое место. Это является результатом нашей совместной работы. Конечно, возвращение святыни будет важным и для паломников, которые будут стремиться посетить обитель", - сказала Ольга Любимова.

По ее словам, в монастыре созданы все необходимые условия для обеспечения сохранности чтимой реликвии. Кроме того, важно, что икона остается в составе Государственного музейного фонда.