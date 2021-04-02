Отреставрированный кинотеатр "Художественный" откроется 9 апреля в Москве

Старейший кинотеатр "Художественный" 9 апреля откроется в Москве после долгой реставрации. В этот день начнутся регулярные сеансы, а билеты появятся в продаже на сайте кинотеатра 5 апреля с 14:00.

Напомним, что в обновленном кинотеатре уже состоялось несколько громких светских событий сезона. В нем прошла закрытая светская премьера фильма Ренаты Литвиновой "Северный ветер". Также в закрытом формате представили первым зрителям документальный фильм "Крепость", приуроченный к 60-летнему юбилею Алексея Кудрина. Однако режим "тестирования" окончен. 2 апреля состоялась большая пресс-конференция для СМИ. Мероприятие растянулось более чем на два часа - настолько интересной оказалась реорганизация кинотеатра. Перед собравшимися выступили глава департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, программный директор "Художественного" Стас Тыркин. А также генеральный директор кинотеатра "Пионер" Кирилл Хованский и архитектор Дарья Парамонова.

"Для меня день открытия "Художественного" важен вдвойне, потому что я в свое время, был одним из тех, кто закрывал кинотеатр на реставрацию, - сказал Александр Кибовский. - И тогда же я предрекал, что мы сделаем все, чтобы он открылся обновленный, но сохранивший историческую составляющую. Состояние кинотеатра на момент закрытия было не просто аварийным, но предельным. Все, кто въезжает в наш город с Запада, видят это здание". Кибовский назвал обновленный "Художественный" "архитектурной доминантой города" и "домом-шкатулкой" со всеми красотами, который сохраняет свою историческую функцию.

Сколько затрачено средств Кибовский не раскрыл, лишь отметил, что реставрация обходится в три раза дороже, чем ремонт. Учитывая, что над восстановлением кинотеатра работала международная команда - сразу несколько архитектурных бюро из разных стран, можно понять, что потрачено немало. В итоге кинотеатр выглядит так, что в нем неловко находиться в повседневной одежде. А качество звука и картинки обеспечивает аппаратура высокого уровня - в мире такая существует всего в 21-м экземпляре. Фильмы можно смотреть и в обычном формате, и в 3D.

Всего в "Художественном" четыре зала - большой на 474 места, два малых зала по 46 мест и один камерный, рассчитанный на 21 зрителя. Большой зал выстроен так, что каждому зрителю хорошо виден экран и субтитры.Беда старого зала была в том, что субтитры было видно лишь с определенных мест. Есть фонтан, ресторан, уютная кофейня и бары в трех фойе кинотеатра. Имеется и небольшое библиотечное пространство. А еще - витая лестница, массивные люстры, стильные кассовые автоматы, электронные афиши на стенах чередуются с историческими постерами и уникальными фотографиями. Обещают, что вскоре откроется и терраса.

Стоимость билетов на регулярные сеансы будет начинаться от 290 рублей. Время работы кинотеатра ежедневно с 09:00 до 03:00. Программный директор кинотеатра Стас Тыркин сказал, что ночные показы при таком режиме предусмотрены, также он пообещал, что в "Художественном" не будет попкорна и киноклуба в привычном понимании этого слова. Он же анонсирован программу показов. В двух словах - это будет кино для гурманов.

В первый день работы, 9 апреля, в кинотеатре пройдет российская премьера фильма "Отец" Флориана Зеллера c Энтони Хопкинсом и Оливией Колман в главных ролях. Этот показ откроет программу фильмов-номинантов на премию "Оскар-2021", которая продлится до 22 апреля. В нее также вошли "Минари" Ли Айзека Чуна, "Земля кочевников" Хлои Чжао, "Куда идешь, Аида?" Ясмилы Жбанич (этот фильм пока не купили для российского проката), "Еще по одной" Томаса Винтерберга, "Довод" Кристофера Нолана, "Девушка, подающая надежды" Эмиральд Феннел, "Душа" Пита Доктера и другие фильмы.

10 апреля - спецпоказ фильма "Броненосец "Потемкин"" Сергея Эйзенштейна, премьера которого прошла в "Художественном" в январе 1926 года. Фильм представит режиссер Илья Найшуллер. В его фильмах используется важное выразительное средство - открытый Эйзенштейном "монтаж аттракционов".

С 23 по 29 апреля в "Художественном" пройдут показы Московского Международного кинофестиваля, о чем писала ранее "РГ".

30 апреля, в день 65-летия Ларса фон Триера, состоится специальный показ фильма "Догвилль".

Справка "РГ"

"Художественный" - старейший кинотеатр Москвы, открывшийся в 1909 году; объект культурного наследия регионального значения. Здание кинотеатра было спроектировано архитектором Николаем Благовещенским и позднее перестроено Федором Шехтелем. В стенах кинотеатра побывали Лев Толстой, Сергей Есенин и другие легендарные деятели культуры и искусства. Здесь в 1926 году прошла премьера фильма Сергея Эйзенштейна "Броненосец "Потемкин"", а в 30-е годы показали первые советские звуковые и цветные фильмы. Специально к открытию кинотеатра подготовлены ролики с фрагментами исторических фильмов и событий. Их будут демонстрировать перед сеансами. А ролики, посвященные современному "Художественному", озвучила актриса Ксения Раппопорт.