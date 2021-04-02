Отреставрированный кинотеатр "Художественный" откроется 9 апреля в Москве

Новости

В Киеве мужчина выстрелил в охранника магазина, попросившего надеть маску 17:33
На космическую конференцию в Петербург пригласили Илона Маска 17:23
В Каире готовятся к торжественному "параду мумий" 17:17
В Турции стали делать "вакцинные туры" в Россию для тех, кто не хочет ждать 17:10
Главный нефролог Петербурга арестован за убийство жены 17:07
Пожар на Садовом кольце ликвидирован 16:56
Новые правила должны ускорить принятие решений по проблемным домам 16:46
Оверчук: Объединение потенциалов РФ и Беларуси повысит благосостояние граждан 16:43
Следствие просит арестовать чиновника Минпромторга Серватинского 16:22
Boris Brejcha презентовал новый трек Spicy на "Шоу с Черным Перцем" 16:20
Житель Ногинска арестован за попытку организации заказного убийства 16:17
Суд отказал в УДО осужденному за взрыв газа в Архангельске с 58 погибшими 16:16
В центре Москвы горит бизнес-центр 16:02
Apple не удалось убедить суд, что ТВ-приставки можно ввозить как рации 15:55
В Петербурге запретили новые ссылки с аниме "Тетрадь смерти" 15:51
Премьеру новой "Обители зла" перенесли 15:44
В Генштабе Беларуси заявили о пересмотре военной доктрины Союзного государства 15:39
Уволены работники суда, вносившие в судебные решения оскорбительные надписи 15:14
Путин и Пашинян встретятся в Москве 7 апреля 15:02
Большунов не выступит в гонке на 50 км на чемпионате России 14:57
Супруга президента Байдена разыграла пассажиров самолета 1 апреля 14:53
Манижа выступит в первом полуфинале "Евровидения" 18 мая 14:53
Челябинские ученые нашли новый способ остановить коронавирус 14:42
"Все не так плохо": эксперт рассказал о лечении Анастасии Заворотнюк 14:39
Twitter получил еще один штраф в 3,3 млн рублей 14:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке после развода
Как не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке после развода
Принимать экзамен на права будут по-новому
Принимать экзамен на права будут по-новому
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
02.04.2021 16:50
Рубрика: Культура

Отреставрированный кинотеатр "Художественный" откроется 9 апреля в Москве

Текст: Сусанна Альперина
Старейший кинотеатр "Художественный" 9 апреля откроется в Москве после долгой реставрации. В этот день начнутся регулярные сеансы, а билеты появятся в продаже на сайте кинотеатра 5 апреля с 14:00.

Напомним, что в обновленном кинотеатре уже состоялось несколько громких светских событий сезона. В нем прошла закрытая светская премьера фильма Ренаты Литвиновой "Северный ветер". Также в закрытом формате представили первым зрителям документальный фильм "Крепость", приуроченный к 60-летнему юбилею Алексея Кудрина. Однако режим "тестирования" окончен. 2 апреля состоялась большая пресс-конференция для СМИ. Мероприятие растянулось более чем на два часа - настолько интересной оказалась реорганизация кинотеатра. Перед собравшимися выступили глава департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, программный директор "Художественного" Стас Тыркин. А также генеральный директор кинотеатра "Пионер" Кирилл Хованский и архитектор Дарья Парамонова.

Фото: Пресс-служба кинотеатра "Иллюзион"
К 55-летнему юбилею кинотеатр "Иллюзион" подготовил специальную программу

"Для меня день открытия "Художественного" важен вдвойне, потому что я в свое время, был одним из тех, кто закрывал кинотеатр на реставрацию, - сказал Александр Кибовский. - И тогда же я предрекал, что мы сделаем все, чтобы он открылся обновленный, но сохранивший историческую составляющую. Состояние кинотеатра на момент закрытия было не просто аварийным, но предельным. Все, кто въезжает в наш город с Запада, видят это здание". Кибовский назвал обновленный "Художественный" "архитектурной доминантой города" и "домом-шкатулкой" со всеми красотами, который сохраняет свою историческую функцию.

Сколько затрачено средств Кибовский не раскрыл, лишь отметил, что реставрация обходится в три раза дороже, чем ремонт. Учитывая, что над восстановлением кинотеатра работала международная команда - сразу несколько архитектурных бюро из разных стран, можно понять, что потрачено немало. В итоге кинотеатр выглядит так, что в нем неловко находиться в повседневной одежде. А качество звука и картинки обеспечивает аппаратура высокого уровня - в мире такая существует всего в 21-м экземпляре. Фильмы можно смотреть и в обычном формате, и в 3D.

Всего в "Художественном" четыре зала - большой на 474 места, два малых зала по 46 мест и один камерный, рассчитанный на 21 зрителя. Большой зал выстроен так, что каждому зрителю хорошо виден экран и субтитры.Беда старого зала была в том, что субтитры было видно лишь с определенных мест. Есть фонтан, ресторан, уютная кофейня и бары в трех фойе кинотеатра. Имеется и небольшое библиотечное пространство. А еще - витая лестница, массивные люстры, стильные кассовые автоматы, электронные афиши на стенах чередуются с историческими постерами и уникальными фотографиями. Обещают, что вскоре откроется и терраса.

Стоимость билетов на регулярные сеансы будет начинаться от 290 рублей. Время работы кинотеатра ежедневно с 09:00 до 03:00. Программный директор кинотеатра Стас Тыркин сказал, что ночные показы при таком режиме предусмотрены, также он пообещал, что в "Художественном" не будет попкорна и киноклуба в привычном понимании этого слова. Он же анонсирован программу показов. В двух словах - это будет кино для гурманов.

В первый день работы, 9 апреля, в кинотеатре пройдет российская премьера фильма "Отец" Флориана Зеллера c Энтони Хопкинсом и Оливией Колман в главных ролях. Этот показ откроет программу фильмов-номинантов на премию "Оскар-2021", которая продлится до 22 апреля. В нее также вошли "Минари" Ли Айзека Чуна, "Земля кочевников" Хлои Чжао, "Куда идешь, Аида?" Ясмилы Жбанич (этот фильм пока не купили для российского проката), "Еще по одной" Томаса Винтерберга, "Довод" Кристофера Нолана, "Девушка, подающая надежды" Эмиральд Феннел, "Душа" Пита Доктера и другие фильмы.

В музее-заповеднике "Царское Село" начнут реставрацию важных объектов

10 апреля - спецпоказ фильма "Броненосец "Потемкин"" Сергея Эйзенштейна, премьера которого прошла в "Художественном" в январе 1926 года. Фильм представит режиссер Илья Найшуллер. В его фильмах используется важное выразительное средство - открытый Эйзенштейном "монтаж аттракционов".

С 23 по 29 апреля в "Художественном" пройдут показы Московского Международного кинофестиваля, о чем писала ранее "РГ".

30 апреля, в день 65-летия Ларса фон Триера, состоится специальный показ фильма "Догвилль".

Справка "РГ"

"Художественный" - старейший кинотеатр Москвы, открывшийся в 1909 году; объект культурного наследия регионального значения. Здание кинотеатра было спроектировано архитектором Николаем Благовещенским и позднее перестроено Федором Шехтелем. В стенах кинотеатра побывали Лев Толстой, Сергей Есенин и другие легендарные деятели культуры и искусства. Здесь в 1926 году прошла премьера фильма Сергея Эйзенштейна "Броненосец "Потемкин"", а в 30-е годы показали первые советские звуковые и цветные фильмы. Специально к открытию кинотеатра подготовлены ролики с фрагментами исторических фильмов и событий. Их будут демонстрировать перед сеансами. А ролики, посвященные современному "Художественному", озвучила актриса Ксения Раппопорт.

В регионах Культура Кино и ТВ Наше кино Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Гид-парк Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Беларуси
Песков рассказал о реакции РФ на возможное усиление НАТО вокруг Украины
В России создадут единый реестр гостевых домов
Центр Гамалеи начал испытания вакцины от COVID-19 в виде капель для носа
Дивизия РВСН под Оренбургом получит еще один комплекс "Авангард"
Почему о фильме "Москва слезам не верит" спорят до сих пор
Вручение "Оскара" впервые пройдет не только в Лос-Анджелесе