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Рубрика: Культура

Чудо политехники

Музей на Лубянке откроется в этом году
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 70(8421)
Политехнический музей на Лубянке, реконструкция которого длится около восьми лет, откроется в этом году. Об этом на пресс-конференции рассказал первый замглавы департамента градостроительной политики Москвы Дмитрий Стулов.
Политехнический музей станет новой достопримечательностью России. Фото: Александр Корольков/РГ Политехнический музей станет новой достопримечательностью России. Фото: Александр Корольков/РГ
Политехнический музей станет новой достопримечательностью России. Фото: Александр Корольков/РГ

Как уже писала "РГ", Политехнический музей получит совершенно новый облик. Часть этого пространства открылась на Лубянке в 2019-м - галереи музея с атриумом. Это пространство-амфитеатр будет задействовано для лекций, конференций и выступлений ученых под открытым небом. Уличная галерея ведет на самый нижний ярус музея. На основную же экспозицию, где представлены измерительные приборы, макеты космических аппаратов, изобретения мастеров разных эпох от времен Ивана Кулибина до наших дней, вход пока закрыт. Открыть обновленный музей рассчитывали в прошлом году, но из-за пандемии сроки пришлось перенести. На пресс-конференции, посвященной градостроительному развитию центра Москвы, эти планы были подтверждены. Таким образом, Россия получит новый образовательный научно-популярный центр, рассчитанный на самую широкую аудиторию.

Новым директором Политехнического музея назначена Елена Проничева

"Политех в историческом здании откроется вновь как музей идей, а не предметов, - рассказывает на официальном портале музея заместитель гендиректора по программной деятельности Наталья Сергиевская. - Сейчас ведется работа над созданием совершенно новых экспонатов, чтобы представить научные идеи максимально полно и доступно. Фондовые предметы, несомненно, будут присутствовать в обновленном музее, однако не станут его основным наполнением". А между тем коллекция Политехнического музея - одна из богатейших во всем мире. Пожалуй, только здесь можно увидеть лазерное устройство передачи звука, первые громоотводы, изобретенную еще десятки лет назад установку для ведения радиотрансляций - прототип современного диджейского пульта. Познакомятся посетители Политехнического музея и с моделями различных космических аппаратов, в том числе и тех, которые осваивают Марс. "Коллекции Политеха, собранные за полтора века, представляют интерес для всего мира. Сделать их доступными в цифровом виде - амбициозная многолетняя задача, - отметил меценат проекта Руслан Горюхин. - Поддерживая проект, я хочу помочь музею осуществить "цифровой прорыв" и занять место в ряду крупнейших онлайн-коллекций мира. Это также возможность познакомить весь мир с культурным наследием России".

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