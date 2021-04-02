Суд в Ярославле взыскал с экс-чиновника больше 75 млн рублей

Ярославский областной суд удовлетворил исковые требования прокурора Ярославля и взыскал с бывшего директора регионального департамента строительства в доход государства 75,3 миллиона рублей.

Уголовное дело по факту злоупотребления чиновником должностными полномочиями было возбуждено в мае 2015 года. Следственные органы СК РФ по Ярославской области в процессе расследования, в частности, выяснили, что при строительстве концертно-зрелищного центра "Миллениум" в Ярославле в 2009 - 2011 годах фигурант, занимавший тогда должность директора департамента строительства, давал указания и подписывал платежки, на основании которых строительной компании неправомерно были перечислены больше 75,3 миллиона рублей.

Из них 26,7 миллиона оказались заплачены за невыполненные работы, не приобретенные и не использованные при строительстве КЗЦ материалы, а больше 48 с половиной миллионов - из-за необоснованного начисления коэффициента пересчета сметной стоимости от уровня базисных цен.

В 2019 году по постановлению Кировского районного суда Ярославля уголовное дело было прекращено в связи с истечением срока давности. Однако в рамках гражданского процесса в суд с иском о взыскании 75,3 миллиона рублей с экс-чиновника обратился прокурор Ярославля. 4 декабря 2020 года Гаврилов-Ямский районный суд иск удовлетворил, но решение ответчик обжаловал.

- Областной суд отменил решение районного суда и перешел к рассмотрению дела по правилам производства суда первой инстанции. 31 марта судебная коллегия по гражданском делам Ярославского областного суда вынесла решение об удовлетворении исковых требований прокурора в полном объеме, - рассказала официальный представитель Яроблсуда Ольга Козлова.

Апелляционное определение вступило в силу.