В Брянской области будут судить мать за издевательство над дочкой

Новости

Новые правила должны ускорить принятие решений по проблемным домам 16:46
Оверчук: Объединение потенциалов РФ и Беларуси повысит благосостояние граждан 16:43
Следствие просит арестовать чиновника Минпромторга Серватинского 16:22
Boris Brejcha презентовал новый трек Spicy на "Шоу с Черным Перцем" 16:20
Житель Ногинска арестован за попытку организации заказного убийства 16:17
Суд отказал в УДО осужденному за взрыв газа в Архангельске с 58 погибшими 16:16
В центре Москвы горит бизнес-центр 16:02
Apple не удалось убедить суд, что ТВ-приставки можно ввозить как рации 15:55
В Петербурге запретили новые ссылки с аниме "Тетрадь смерти" 15:51
Премьеру новой "Обители зла" перенесли 15:44
В Генштабе Беларуси заявили о пересмотре военной доктрины Союзного государства 15:39
Уволены работники суда, вносившие в судебные решения оскорбительные надписи 15:14
Путин и Пашинян встретятся в Москве 7 апреля 15:02
Большунов не выступит в гонке на 50 км на чемпионате России 14:57
Супруга президента Байдена разыграла пассажиров самолета 1 апреля 14:53
Манижа выступит в первом полуфинале "Евровидения" 18 мая 14:53
Челябинские ученые нашли новый способ остановить коронавирус 14:42
"Все не так плохо": эксперт рассказал о лечении Анастасии Заворотнюк 14:39
Twitter получил еще один штраф в 3,3 млн рублей 14:38
Появилось видео допроса блогера Била после массовой аварии в Москве 14:38
Песков заявил об отсутствии побочных эффектов у Путина через 10 дней после прививки 14:36
В Благовещенске законсервируют кардиоцентр, где произошел пожар 14:35
Уральца приговорили к 17 годам за убийство подруги в здании суда 14:33
На учениях МБР "Ярс" впервые применили СВЧ-пушку 14:32
Президенты России и Монголии обсудили поставки вакцин от коронавируса 14:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке после развода
Как не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке после развода
Принимать экзамен на права будут по-новому
Принимать экзамен на права будут по-новому
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
02.04.2021 16:27
Рубрика: Происшествия

В Брянской области будут судить мать за издевательство над дочкой

Текст: Елена Шулепова (Брянск)

В Брянской области пойдет под суд нерадивая мать за жестокое обращение со своей дочерью. Женщина обвиняется в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, обвинительное заключение утвердила прокуратура Навлинского района, дело передано в суд, сообщает сайт облпрокуратуры.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
СК возбудил дело по статье "истязание" после обнаружения девочки-маугли в Талдоме

Женщина уже была лишена родительских прав в 2011 году. Ее дочери тогда было четыре года, и до прошлого года на проживала в приемной семье. Однако в 2020 мать через суд сумела восстановить родительские права и забрала девочку к себе. Десять месяцев, которые ребенок прожил с родной матерью, оказались наполнены болью и страхом. По версии следствия, 45-летняя женщина совсем не заботилась о дочери, постоянно ее избивала и унижала. "Действия матери негативно повлияли на воспитание и психическое состояние девочки", - говорится в сообщении.

В декабре девочку забрали у матери, ее пришлось положить в больницу. Сейчас ребенок вновь живет со своими прежними опекунами. По информации прокуратуры, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

А мать вновь лишена родительских прав решением Навлинского районного суда. Впереди у нее еще процесс по обвинению в жестоком обращении с ребенком.

Также сегодня вступил в законную силу приговор Бежицкого районного суда Брянска по другому уголовному делу в отношении 45-летней местной жительницы, которая признана виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и мошенничестве. Как сообщили в прокуратуре области, судом установлено, что женщина три года держала приемную 8-летнюю девочку в условиях, непригодных для проживания. Девочка все время находилась в одной комнате, ее не пускали на прогулки, кормили мало и однообразно. Ребенка не показывали врачам, что привело к обострению заболеваний. В результате она оказалась серьезно больна.

При этом приемная мать подала заявление в комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации о необходимости покупки коляски, качелей и велосипеда. Со счета приемной дочери она получила более 38 тысяч рублей. Но никаких качелей девочка не увидела - деньги ушли на личные нужды опекунши.

Суд приговорил приемную мать к 8 годам колонии общего режима и запретил в течении 2 лет заниматься воспитанием детей. Кроме того, ей придется вернуть девочке 38 тысяч и еще оплатить моральный вред - 500 тысяч. Женщина и ее адвокат посчитали решение суда первой инстанции слишком суровым, а вину - недоказанной. Однако Брянский областной суд признал аргументы гособвинения убедительными и оставил приговор без изменения.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область ЦФО Брянская область Брянск

Главное сегодня

Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Беларуси
Песков рассказал о реакции РФ на возможное усиление НАТО вокруг Украины
В России создадут единый реестр гостевых домов
Центр Гамалеи начал испытания вакцины от COVID-19 в виде капель для носа
В МИД Китая отметили усиление сотрудничества между Москвой и Пекином
Как снизить риск использования газа в быту
Суд запретил возвращать взятки тем, кто их дал