В Брянской области будут судить мать за издевательство над дочкой

В Брянской области пойдет под суд нерадивая мать за жестокое обращение со своей дочерью. Женщина обвиняется в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, обвинительное заключение утвердила прокуратура Навлинского района, дело передано в суд, сообщает сайт облпрокуратуры.

Женщина уже была лишена родительских прав в 2011 году. Ее дочери тогда было четыре года, и до прошлого года на проживала в приемной семье. Однако в 2020 мать через суд сумела восстановить родительские права и забрала девочку к себе. Десять месяцев, которые ребенок прожил с родной матерью, оказались наполнены болью и страхом. По версии следствия, 45-летняя женщина совсем не заботилась о дочери, постоянно ее избивала и унижала. "Действия матери негативно повлияли на воспитание и психическое состояние девочки", - говорится в сообщении.

В декабре девочку забрали у матери, ее пришлось положить в больницу. Сейчас ребенок вновь живет со своими прежними опекунами. По информации прокуратуры, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

А мать вновь лишена родительских прав решением Навлинского районного суда. Впереди у нее еще процесс по обвинению в жестоком обращении с ребенком.

Также сегодня вступил в законную силу приговор Бежицкого районного суда Брянска по другому уголовному делу в отношении 45-летней местной жительницы, которая признана виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и мошенничестве. Как сообщили в прокуратуре области, судом установлено, что женщина три года держала приемную 8-летнюю девочку в условиях, непригодных для проживания. Девочка все время находилась в одной комнате, ее не пускали на прогулки, кормили мало и однообразно. Ребенка не показывали врачам, что привело к обострению заболеваний. В результате она оказалась серьезно больна.

При этом приемная мать подала заявление в комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации о необходимости покупки коляски, качелей и велосипеда. Со счета приемной дочери она получила более 38 тысяч рублей. Но никаких качелей девочка не увидела - деньги ушли на личные нужды опекунши.

Суд приговорил приемную мать к 8 годам колонии общего режима и запретил в течении 2 лет заниматься воспитанием детей. Кроме того, ей придется вернуть девочке 38 тысяч и еще оплатить моральный вред - 500 тысяч. Женщина и ее адвокат посчитали решение суда первой инстанции слишком суровым, а вину - недоказанной. Однако Брянский областной суд признал аргументы гособвинения убедительными и оставил приговор без изменения.