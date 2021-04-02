В Ярославле задержали депутата областной Думы

В Ярославле задержан председатель комитета Ярославской областной Думы по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству Роман Фомичев.

- Сотрудниками следственного управления СК России по Ярославской области задержан депутат Ярославской областной Думы Роман Фомичев. Мужчина подозревается в совершении коррупционного преступления, выявленного сотрудниками ФСБ России, - сообщил официальный представитель регионального СК Евгений Сучков.

Фомичев - депутат Ярославской областной Думы седьмого созыва от "Единой России", член регионального отделения поддержки малого и среднего предпринимательства "Опора России".

В Яроблдуме прокомментировать задержание Романа Фомичева не смогли. По словам пресс-секретаря думы Анны Читаловой, областной парламент направил по этому поводу запрос в правоохранительные органы, но ответа на него пока не получил.