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02.04.2021 13:31
Рубрика: Происшествия

В Ярославле задержали депутата областной Думы

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В Ярославле задержан председатель комитета Ярославской областной Думы по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству Роман Фомичев.

В Ярославле арестован управляющий отделением банка ВТБ

- Сотрудниками следственного управления СК России по Ярославской области задержан депутат Ярославской областной Думы Роман Фомичев. Мужчина подозревается в совершении коррупционного преступления, выявленного сотрудниками ФСБ России, - сообщил официальный представитель регионального СК Евгений Сучков.

Фомичев - депутат Ярославской областной Думы седьмого созыва от "Единой России", член регионального отделения поддержки малого и среднего предпринимательства "Опора России".

В Яроблдуме прокомментировать задержание Романа Фомичева не смогли. По словам пресс-секретаря думы Анны Читаловой, областной парламент направил по этому поводу запрос в правоохранительные органы, но ответа на него пока не получил.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Борьба с коррупцией

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