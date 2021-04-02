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02.04.2021 11:28
Рубрика: Общество

Благовещенских медиков, проводивших операцию во время пожара, наградят

Текст: Ирина Ворошилова ("Амурская правда")
Медики, которые заканчивали операцию во время пожара в кардиоцентре Благовещенска, будут награждены, заявил губернатор Амурской области Василий Орлов. В операции была задействована бригада из восьми человек, выполняли ее сердечно-сосудистые хирурги Александр Филиппов и Александр Шепелев.

Во время ЧП пациенту проводили АКШ - аортокоронарное шунтирование. Это метод лечения, который применяется при многососудистых поражениях коронарного русла для восстановления кровотока. Во время сложнейшей операции больному останавливают сердце и подключают его к системе искусственного кровообращения. Когда начался пожар, прекратить операцию не было возможности. И бригада медиков выполнила свой долг. Все завершилось успешно. На прибывшем реанимобиле пациента доставили в реанимацию Амурской областной клинической больницы.

Фото: ТАСС
Названа предварительная причина пожара в кардиоцентре Благовещенска

"Наши хирурги - настоящие герои", - говорят медики кардиологического центра АГМА.

Еще двух тяжелых пациентов из реанимации, одному из которых накануне прооперировали сердечный клапан, вывезли в областную клинику, как только началось задымление в здании. Сегодня было запланировано несколько операций, самая сложная из них - АКШ. Ее и не могли остановить. Система вентиляции в операционной хорошая, поэтому сильного задымления не было.

Во время пожара успели эвакуировать из горящего кардиоцентра и всех пациентов, и дорогостоящее медицинское оборудование. Медики, несмотря на угрозу обрушения старых балок, сами выносили оборудование. Оно могло пострадать не столько от огня - его уже потушили, сколько от воды - здание старое, и пока спасали крышу, водой залило не только второй, но и первый этаж. Сейчас коллектив переживает, чтобы не было обрушения кровли.

Губернатор Василий Орлов провел экстренное совещание по пожару в кардиоцентре. На нем присутствовали представители амурского министерства здравоохранения и госинспекции по охране объектов культурного наследия.

- На экстренном совещании приняли несколько важных решений, - рассказал Василий Орлов. - Во-первых, необходимо разобраться в причинах пожара. Предварительно озвучено короткое замыкание электропроводки. Дано поручение управлению МЧС проверить все аналогичные объекты здравоохранения, взять на контроль в том числе состояние проводки, чтобы не допускать таких случаев впредь. Во-вторых, медицинские работники, которые остались на боевом посту и делали операции, а также пожарные, которые проводили ликвидацию пожара, должны быть представлены к соответствующим наградам. Такое поручение аппарату я дал. В-третьих, это здание историческое, крыша повреждена и идут дожди. Я дал поручение на выделение средств из резервного фонда правительства на проведение консервации здания, а также на подготовку проектно-сметной документации с последующей комплексной реконструкцией объекта.

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