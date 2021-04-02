Врачи продолжали делать операцию во время пожара в кардиоцентре Благовещенска. Видео

Врачи провели операцию на сердце в загоревшемся кардиоцентре Благовещенска Амурской области.

- Один пациент и восемь человек операционной бригады находятся в корпусе, проводят операцию. Работают расчеты областного МЧС, лаборатория. Причина возгорания устанавливается, - написал мэр Благовещенска Олег Имамеев в своем Telegram-канале.

Когда в кардиоцентре начался пожар, хирурги делали операцию на открытом сердце. В это время спасатели локализовали возгорание кровли здания. Другие врачи кардиоцентра вместе со спасателями эвакуировали пациентов стационара.