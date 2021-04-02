Новости

Названа предварительная причина пожара в кардиоцентре Благовещенска 08:45
Центр Гамалеи создал технологию обновления вакцины при мутации COVID-19 08:43
В Роспотребнадзоре назвали сценарии окончания пандемии коронавируса 08:07
Невидимка с "длинной рукой": утвержден облик бомбардировщика ПАК ДА 07:50
Московские дороги помоют с шампунем после зимы 07:45
Синоптики пообещали москвичам резкие перепады давления и снег с дождем 07:37
В Благовещенске из-за пожара остановили две операции в кардиоцентре 07:17
В аэропорту Сургута столкнулись самолеты 07:08
Эпидемиолог: Говорить об отмене масочного режима преждевременно 06:47
Один человек погиб при крушении поезда на востоке Тайваня 06:33
На Тайване сошел с рельсов пассажирский поезд 06:17
Две передачи Панарина помогли "Рейнджерс" одолеть "Баффало" 05:32
"Вашингтон" с Овечкиным пропустил восемь шайб от "Айлендерс" 05:13
Орбиту МКС скорректируют перед прибытием нового экипажа в апреле 04:37
В Британии еще у 25 человек выявлен тромбоз после вакцины AstraZeneca 04:05
Гинцбург: Пострегистрационные исследования "Спутник V" завершатся в июне 03:30
СМИ: Авиаперелеты по России подорожали на 15-120 процентов 02:35
У резиденции Макрона в Париже задержан мужчина с "коктейлем Молотова" 01:52
Пушков оценил обещания США поддержать Киев в случае конфликта с РФ 01:31
Глава партии во Франции призвал власти использовать "Спутник V" 00:12
"Много чести": Познер прокомментировал связанный с ним инцидент в Тбилиси 00:06
Трамп присоединился к новой социальной платформе 01.04.2021
США выделили Украине уже более 2 млрд долларов на вопросы безопасности 01.04.2021
РФПИ: Панама одобрила применение вакцины "Спутник V" 01.04.2021
В ДНР объявлен первый в истории призыв на военную службу 01.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во сколько может обойтись покупка дачи
Во сколько может обойтись покупка дачи
Принимать экзамен на права будут по-новому
Принимать экзамен на права будут по-новому
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
02.04.2021 08:45
Рубрика: Происшествия

Названа предварительная причина пожара в кардиоцентре Благовещенска

Текст: Александр Ярошенко (Амурская область)

Прокуратура Благовещенска начала проверку по факту пожара, произошедшего сегодня в клинике кардиохирургии Амурской медакадемии.

Фото: Пресс-служба администрации Ялты
В Ялте пожар в частном доме уничтожил жилье 11 человек

"Предварительная причина возгорания - нарушение в работе электрической проводки. В ходе проверки прокуратура выяснит обстоятельства и причины происшествия, проверит исполнение учреждением законодательства о пожарной безопасности", - сообщили в ведомстве.

Мэр Благовещенска в своем Telegram-канале сообщил, что из горящего здания клиники эвакуировано 67 человек - пациенты и медперсонал.

"Пациенты транспортируются в профильные отделения областных учреждений и в зависимости от тяжести состояния направляются в кардиологическое либо реанимационное отделения Амурской областной клинической больницы. Для них уже подготовлены палаты, оснащенные всем необходимым оборудованием", - уточнили в пресс-службе регионального минздрава.

Площадь пожара в кардиоцентре составила 1,6 тысячи квадратных метров. Горела кровля старинного особняка, в котором располагается клиника. Пожарные сообщают о локализации возгорания.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск РГ-Фото

Главное сегодня

ЦБ отозвал лицензию у московского банка
"Много чести": Познер прокомментировал связанный с ним инцидент в Тбилиси
Госдума обсудит сохранение сельских надбавок при смене места жительства
Пушков оценил обещания США поддержать Киев в случае конфликта с РФ
СМИ: Авиаперелеты по России подорожали на 15-120 процентов
Как снизить риск использования газа в быту
Суд запретил возвращать взятки тем, кто их дал