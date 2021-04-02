Названа предварительная причина пожара в кардиоцентре Благовещенска

Прокуратура Благовещенска начала проверку по факту пожара, произошедшего сегодня в клинике кардиохирургии Амурской медакадемии.

"Предварительная причина возгорания - нарушение в работе электрической проводки. В ходе проверки прокуратура выяснит обстоятельства и причины происшествия, проверит исполнение учреждением законодательства о пожарной безопасности", - сообщили в ведомстве.

Мэр Благовещенска в своем Telegram-канале сообщил, что из горящего здания клиники эвакуировано 67 человек - пациенты и медперсонал.

"Пациенты транспортируются в профильные отделения областных учреждений и в зависимости от тяжести состояния направляются в кардиологическое либо реанимационное отделения Амурской областной клинической больницы. Для них уже подготовлены палаты, оснащенные всем необходимым оборудованием", - уточнили в пресс-службе регионального минздрава.

Площадь пожара в кардиоцентре составила 1,6 тысячи квадратных метров. Горела кровля старинного особняка, в котором располагается клиника. Пожарные сообщают о локализации возгорания.