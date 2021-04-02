Лео Бокерия высоко оценил действия хирургов Благовещенска

Президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия откликнулся на публикацию "РГ" о действиях врачей кардиохирургического центра в Благовещенске. Во время пожара, который охватил 1500 квадратных метров, они отложили эвакуацию и продолжали операцию коронарного шунтирования на открытом сердце.

"Обычно эта операция делается с применением аппарата искусственного кровообращения, на остановленном сердце. Работает наркозный аппарат. В это время врачи пришивают сосуды к сердцу. Поэтому, естественно, просто остановить операцию невозможно - больного перед этим нужно согреть, восстановить сердечную деятельность. Или вместе с операционным столом, со всеми аппаратами куда-то аккуратно перемещать. В противном случае операция будет считаться неоконченной и ряд сосудов просто перестанут поставлять кислород к сердцу", - цитирует Бокерия "Газета.ру".

Ситуация была критической, считает академик, но хирурги сделали все абсолютно правильно. "Да и, как понимаю, ситуация им все же позволяла это сделать. Они же не враги себе и больному. Я от души поздравляю и восхищаюсь моими коллегами, которые дело довели до конца. И, надеюсь, успешно. От главного сердечно-сосудистого хирурга России им большой привет!" - сказал он.