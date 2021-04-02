"Врачи с Большой буквы": Что рассказала сестра пациента, прооперированного в горящем кардиоцентре

"Я знаю, какая это многочасовая операция, какой труд самоотверженный всей бригады медиков уже просто ее выполнять, а тем более в каких экстремальных условиях, - рассказала АП родная сестра спасенного пациента тоже жительница Февральска Марина Байдакова.
Во время обеденного перерыва женщина случайно заглянула в Instagram - посмотреть сообщения, которые ей слали подруги. Это оказалось видео - в центре Благовещенска на улице Горького в кардиоцентре АГМА крыша горит.
- Сначала были кадры задымления, потом видно, что разгорается все. У меня такой шок был. Думаю: "Сейчас же брату операцию делают!". Он мне еще в 8 утра прислал смс, что его повезли в операционную, - голос женщины задрожал. - Я сама перенесла аортокоронарное шунтирование в этой же кардиоклинике в 2013 году. Знаю, что такие операции длятся по 6-8 часов. До сих пор не могу в себя прийти. Это мой старший брат, я его очень люблю.
Марина Анатольевна с замиранием сердца следила за развитием ситуации. Связалась с сыном брата, который сейчас находится в Благовещенске. Он сообщил, что всех пациентов эвакуировали. А отцу все еще делают операцию.
- Я каждую минуту заглядывала в телефон: "Что там происходит?!". Так благодарна пожарной команде, всем-всем: кто вовремя сообщил о возгорании, кто тушил пожар, кто спасал людей. Племянник рассказывал: врачи, медицинские сестры - весь персонал кардиоцента настолько слаженно работал. На себе выносили пациентов, потом оборудование... Видно, какой сплоченный дружный коллектив. Он сам тоже подключился и стал помогать. Самое страшное, что балки в старом горящем здании в любую минуту могли обвалиться. Я благодарна бригаде врачей, которые не остановили операцию и в горящем здании, рискуя своими жизнями, спасли моего брата. Врачи с Большой буквы - просто Герои. За то, что спасли моего брата, всю жизнь буду за них Бога молить!
Хирург рассказал об операции на сердце в горящей клинике Приамурья
"Мы только остановили сердце пациента, подключили искусственное кровообращение, - рассказал "РГ" сердечно-сосудистый хирург клиники Александр Филиппов. - И тут объявили, что начался пожар. Но остановить операцию в нашем случае - это значит погубить человека. Поэтому было принято единственно верное решение продолжать работу".
У пожилого пациента ситуация с сердцем была близка к катастрофе. Атеросклеротическими бляшками были забиты сердечные артерии, мотору не хватало обогащенной кислородом крови. Спасти жизнь человеку в этом случае может только операция аортокоронарного шунтирования.
"Все прошло штатно, за два часа управились, - уставшим голосом говорит хирург Филиппов. - Пожар? Ну, электричество вырубили, мы тут же перешли на автономное питание. Дым был в операционной, но не критично. Вся операционная бригада отработала слажено и собрано".
Пока пожарные тушили разбушевавшиеся пламя, которое успело уничтожить практически всю крышу, люди в белых халатах, не разгибая спин, прокладывали новые русла кровотока к уставшему сердцу. Когда был наложен последний шов-операционная бригада дружно выдохнула: "Все!".
"Морально стало легче, мы поняли, что сделали все что нужно было сделать", - говорит доктор Филиппов.
Александру Сергеевичу Филиппову тридцать три года, он сразу после окончания Амурской медакадемии пришел работать в кардиоклинику сердечно-сосудистым хирургом.
- Устали? - спрашиваю его.
- Есть немножко, - улыбается врач. И признается, что хочется кушать. Кроме чашки кофе за весь день ничего во рту не было. - Поужинать и отдыхать. Все остальное - завтра.
Героями сегодня была вся операционная бригада, которая фактически в условиях боя спасла человеческую жизнь. Поклон земной вам, Филиппов Александр Сергеевич, вашему коллеге Валентину Викторовичу Филатову. Анестезиологу-реаниматологу Виктору Николаевичу Никитину. И врачу-перфузиологу Георгию Филипповичу Кондратову. Это он в задымленной и обесточенной операционной поддерживал искусственное кровообращение у пациента с остановленным сердцем.
Поклон врачу-анестезиологу Станиславу Сергеевичу Фуксу, операционной медсестре Анжелике Михайловне Хорсак, медсестре-анестезиологу Елене Васильевне Андреевской и санитарке оперблока Ирине Александровне Хангану.
Вы все совершили настоящее чудо -"отремонтировали" и запустили человеческое сердце в экстремальных условиях.
"Пациент находится в реанимации Амурской областной больницы. Его состояние стабильное", - сказали "РГ" в администрации главной больницы региона. Губернатор Приамурья Василий Орлов дал распоряжение: всех медиков, участвовавших в спасении человеческой жизни, в этих критических условиях представить к наградам.
Идет расследование причин пожара.
По данным региональной прокуратуры, пожар в учреждении начался из-за неисправной электропроводки. Не секрет, что "сердечная больница" давно нуждается в капитальном ремонте. 67 пациентов-погорельцев были эвакуированы и размещены в Амурской областной больнице.
Правительство региона выделило деньги из резервного фонда на консервацию пострадавшего от огня здания клиники. Которое, кстати, является памятником архитектуры федерального значения.
Отметим, что клиника кардиохирургии при Амурской медицинской академии спасает человеческие жизни более чем пятьдесят лет. Она рассчитана на семьдесят коек. Ее врачи успешно выполняют высокотехнологические операции при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.