"Врачи с Большой буквы": Что рассказала сестра пациента, прооперированного в горящем кардиоцентре

"Я знаю, какая это многочасовая операция, какой труд самоотверженный всей бригады медиков уже просто ее выполнять, а тем более в каких экстремальных условиях, - рассказала АП родная сестра спасенного пациента тоже жительница Февральска Марина Байдакова.

Во время обеденного перерыва женщина случайно заглянула в Instagram - посмотреть сообщения, которые ей слали подруги. Это оказалось видео - в центре Благовещенска на улице Горького в кардиоцентре АГМА крыша горит.

Фото: ТАСС.

- Сначала были кадры задымления, потом видно, что разгорается все. У меня такой шок был. Думаю: "Сейчас же брату операцию делают!". Он мне еще в 8 утра прислал смс, что его повезли в операционную, - голос женщины задрожал. - Я сама перенесла аортокоронарное шунтирование в этой же кардиоклинике в 2013 году. Знаю, что такие операции длятся по 6-8 часов. До сих пор не могу в себя прийти. Это мой старший брат, я его очень люблю.

Марина Анатольевна с замиранием сердца следила за развитием ситуации. Связалась с сыном брата, который сейчас находится в Благовещенске. Он сообщил, что всех пациентов эвакуировали. А отцу все еще делают операцию.

- Я каждую минуту заглядывала в телефон: "Что там происходит?!". Так благодарна пожарной команде, всем-всем: кто вовремя сообщил о возгорании, кто тушил пожар, кто спасал людей. Племянник рассказывал: врачи, медицинские сестры - весь персонал кардиоцента настолько слаженно работал. На себе выносили пациентов, потом оборудование... Видно, какой сплоченный дружный коллектив. Он сам тоже подключился и стал помогать. Самое страшное, что балки в старом горящем здании в любую минуту могли обвалиться. Я благодарна бригаде врачей, которые не остановили операцию и в горящем здании, рискуя своими жизнями, спасли моего брата. Врачи с Большой буквы - просто Герои. За то, что спасли моего брата, всю жизнь буду за них Бога молить!