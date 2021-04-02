Открытый огонь в кардиоцентре Благовещенска потушен

Пожарные локализовали возгорание в клиники кардиохирургии Амурской медакадемии. Открытого огня в здании больше нет.

"Работа на месте продолжается. В тушении задействованы 59 человек личного состава и 28 единиц техники Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона, спасатели Амурского филиала ДВРПСО МЧС России", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Приамурья.

Площадь возгорания составила 1600 квадратных метров. Из медцентра эвакуировали 120 человек: пациентов и сотрудников. В ходе ликвидации пожара внутри здания продолжалась операция на открытом сердце, которую проводила бригада из семи человек. Как сообщили ТАСС в областном минздраве, операция прошла успешно. Пациента перевели в амурскую клиническую больницу.

На месте работают дознаватели городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы, эксперты испытательной пожарной лаборатории.