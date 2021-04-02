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02.04.2021 10:14
Рубрика: Происшествия

В Оренбургской области ввели режим ЧС из-за отсутствия воды

Текст: Наталья Саванкова (Оренбург)

В пятницу режим ЧС ввели на территории города Новотроицка Оренбургской области, где полностью отключено водоснабжение. Без воды остались почти 90 тысяч человек. Не работают детсады и школы.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Как сообщили в правительстве Оренбургской области, авария произошла накануне вечером на насосной станции в результате повреждения секционной задвижки. В результате от холодного и горячего водоснабжения был отключен весь город.

Глава региона Денис Паслер поручил мобилизовать технику местных предприятий для подвоза воды жителям. Также спецтехнику перебрасывают из соседних городов. Подвоз воды в учреждения и жилые кварталы будет осуществляться по графику.

На месте аварии работают специалисты МУП "Управления коммунального хозяйства. По предварительным прогнозам, им понадобится около суток для устранения неисправности.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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