В Оренбургской области ввели режим ЧС из-за отсутствия воды

В пятницу режим ЧС ввели на территории города Новотроицка Оренбургской области, где полностью отключено водоснабжение. Без воды остались почти 90 тысяч человек. Не работают детсады и школы.

Как сообщили в правительстве Оренбургской области, авария произошла накануне вечером на насосной станции в результате повреждения секционной задвижки. В результате от холодного и горячего водоснабжения был отключен весь город.

Глава региона Денис Паслер поручил мобилизовать технику местных предприятий для подвоза воды жителям. Также спецтехнику перебрасывают из соседних городов. Подвоз воды в учреждения и жилые кварталы будет осуществляться по графику.

На месте аварии работают специалисты МУП "Управления коммунального хозяйства. По предварительным прогнозам, им понадобится около суток для устранения неисправности.