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02.04.2021 09:58
Рубрика: Стиль

Томич попал в Книгу рекордов Гиннесса за жим штанги под водой

Текст: Наталья Граф (Томск)

Эксперты книги рекордов Гиннесса официально признали достижение инструктора томского Центра социальных инициатив Виталия Вивчара. Чемпион России и Евразии по русскому жиму отжал штангу весом 50 килограмм под водой 76 раз.

Фото: WDSSPR
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- С сегодняшнего дня я официально являюсь рекордсменом Гиннесса, - сообщил спортсмен в своем Instagram.

Как сообщала "РГ" в августе 2020 года, рекорд томича был зафиксирован свидетелями и независимыми специалистами на озере Лебяжьем в томском поселке Победа.

Необходимые документы и доказательная база были отправлены в книгу рекордов Гиннеса. И вот, наконец, Вивчару пришло подтверждение.

Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году и принадлежит жителю США Грегу Уиттстоку. Он отжал штангу весом 50 килограммов под водой 62 раза. Томскому спортсмену потребовалось меньше двух месяцев для того, чтобы побить мировое достижение. Впервые Виталий попробовал отжать штангу под водой в конце июня этого года. Получилось 40 раз. А в августе томич уже стал лучшим в мире по подводному жиму.

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