Сводный женский расчет пройдет в Параде Победы в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в Параде Победы будут участвовать более 40 женщин-военнослужащих - представительниц Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

А вот весь сводный женский расчет Западного военного округа состоит традиционно из 120 девушек, сообщили в пресс-службе ЗВО. Первые тренировки парадного строя пройдут на территории отдельного вертолетного полка в городе Пушкин. Они уже начнутся в начале следующей недели.

Кстати, в этом году исполняется десять лет, как женские сводные батальоны Западного военного округа участвуют в Параде Победы на Дворцовой площади.