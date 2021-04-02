В Петербурге запретили новые ссылки с аниме "Тетрадь смерти"

Прокуратура Колпинского района Петербурга запретила ссылки с 14 аниме. В ближайшее время должны быть заблокированы ссылки с такими мультфильмами как "Тетрадь смерти", "Токийский гуль", "Аки и Сора", следует из релиза объединенной пресс-службы судов Северной столицы.

Напомним, в Петербурге уже запрещали ссылки на аниме "Тетрадь смерти" и "Токийский гуль". Но в данном случае речь идет не о запрете конкретных фильмов, а о конкретных сайтах.

Дело в том, что все мультфильмы, попавшие под запрет, рассчитаны на взрослую аудиторию, однако на ряде сайтов не имеется возрастной маркировки и по оценкам сотрудников прокуратуры, подающих иски о запрете ссылок, посмотреть эти ленты могут в том числе и дети.

В каждом аниме несколько сезонов. На заседаниях судьи ориентируются на мнения экспертов, которые изучили все серии всех сезонов и пришли к выводу, что детям смотреть такую анимационную продукцию не следует.