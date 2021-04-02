Число погибших при обрушении ангара в Ахтубинске увеличилось до двух

Количество погибших при обрушении металлического ангара в городе Ахтубинск увеличилось до двух человек. Ранее сообщалось о гибели одного рабочего и трех пострадавших.

Инцидент произошел первого апреля на территории войсковой части №15650. По данному факту задержан генеральный директор компании "Промстрой".

"Подозреваемый допустил до работы по разбору перекрытия металлического ангара четверых человек, которые не имели допуска к работам на высоте. Кроме того, не был обеспечен надлежащий контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты и соблюдением правил техники безопасности", - сообщили в региональном управлении СКР.

При демонтаже одна из металлических конструкций обвалилась вместе с рабочими.

По факту ЧП управлением Следственного комитета РФ в Астраханской области возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.