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02.04.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Названы города, где Великий пост соблюдают тщательнее всего

Текст: Татьяна Ткачёва
Россияне ограничили употребление сладкого, стали чаще есть яблоки и добавлять в еду растительное молоко. Спрос на скоромные и постные продукты в марте изучил сервис доставки "СберМаркет". Среди городов-миллионников самым "постящимся" оказался Ростов-на-Дону.
Фото: Игорь Онучин/ТАСС Фото: Игорь Онучин/ТАСС
Фото: Игорь Онучин/ТАСС

Аналитики сервиса рассмотрели две выборки продуктов - запрещенных и разрешенных в период Великого поста. В первую группу попали мясо, яйца, коровье молоко и сладости. Во вторую - черный хлеб и злаковые хлебцы, орехи, мед, сухофрукты, растительное молоко и, учитывая современный мягкий подход к пищевым ограничениям, рыба. Данные о продажах были взяты за периоды с 1 по 14 марта (то есть до начала поста) и с 15 по 30 марта 2021 года.

Фото: iStock
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Выяснилось, что во всех крупных городах продажи мяса и яиц снизились всего на один процент. Что, конечно, не говорит в пользу постников, поскольку в "базовый" период попала неделя Масленицы. А вот конфеты стали заказывать реже на 3,5 процента.

При этом по стране немного вырос спрос на рыбу (в Ростове-на-Дону на 1,5 процента) и сухофрукты (здесь отличились жители Москвы, Новосибирска и Самары). Продажи яблок в городах-миллионниках за две недели поста увеличились в среднем на два процента. В Уфе - на все четыре.

Клиенты сервиса стали чаще заказывать в магазинах альтернативные виды молока (соевое, миндальное, кокосовое). В среднем по стране продажи выросли на три процента. В Нижнем Новгороде и Перми - на четыре, в Москве - на пять.

А в некоторых городах спрос на разрешенные продукты вообще не изменился, а где-то стал ниже. Например, в Екатеринбурге сейчас покупают несколько меньше орехов, в Воронеже - злаковых хлебцев. В Перми и Санкт-Петербурге на один-два процента выросли продажи коровьего молока.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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Аналитики также рассчитали стоимость "корзины" для небольшой семьи, соблюдающей Великий пост в формате мегаполиса - с рыбой, соевым мясом и свежими баклажанами. Продукты брали примерно на неделю в том количестве, которое можно купить и унести за один поход в магазин. Базовые овощи (картошка, лук, морковь) в него не включили, предположив, что их россияне приобретают про запас и безо всякого поста. Помимо уже упомянутых ингредиентов, в набор вошли черный хлеб и хлебцы, растительные молоко, фасоль и геркулес, сухофрукты и орехи, мед, черный чай, яблоки и квашеная капуста. Общая стоимость "корзины" составила около 2100 рублей.

По внутренним данным аналитики составили рейтинг крупнейших городов, где Великий пост соблюдают тщательнее всего. Для расчета были взяты средние изменения продаж разрешенных продуктов: овощей и фруктов, орехов и меда, сухофруктов и чая, растительного молока и соевого мяса, каш, бобовых, хлеба и хлебцев.

В пятерке лидеров - Ростов-на-Дону, Москва, Краснодар, Волгоград и Пермь. Всего обследовано 14 городов-миллионников.

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