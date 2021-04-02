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02.04.2021 10:47
Рубрика: Экономика

Ретейлеры рассказали о росте цен на ноутбуки

Текст: Иван Черноусов

В России в ближайшее время могут подорожать ноутбуки. Так считают представители крупнейших ретейлеров.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Почему дорожает электроника

"За последние полгода сильнее всего подорожали ноутбуки нижнего ценового сегмента. Мы ожидаем, что практически во всех категориях электроники в ближайшие два квартала будет наблюдаться дефицит и рост цен", - цитирует руководителя группы закупок цифровой техники "Ситилинк" Николая Петрова РИА "Новости".

В свою очередь, вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной" Михаил Догадин считает, что дефицит техники из-за нехватки чипов может продлиться до конца года.

Ранее "РГ" уже писала о том, что за последний год цены на ноутбуки выросли на 31%, смартфоны на 33%, а видеокарты - на 135%. Повышенный интерес покупателей к видеокартам связан с ростом курса криптовалют.

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