Ретейлеры рассказали о росте цен на ноутбуки

В России в ближайшее время могут подорожать ноутбуки. Так считают представители крупнейших ретейлеров.

"За последние полгода сильнее всего подорожали ноутбуки нижнего ценового сегмента. Мы ожидаем, что практически во всех категориях электроники в ближайшие два квартала будет наблюдаться дефицит и рост цен", - цитирует руководителя группы закупок цифровой техники "Ситилинк" Николая Петрова РИА "Новости".

В свою очередь, вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной" Михаил Догадин считает, что дефицит техники из-за нехватки чипов может продлиться до конца года.

Ранее "РГ" уже писала о том, что за последний год цены на ноутбуки выросли на 31%, смартфоны на 33%, а видеокарты - на 135%. Повышенный интерес покупателей к видеокартам связан с ростом курса криптовалют.