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02.04.2021 13:52
Рубрика: В мире

СМИ рассказали о планах расширения Суэцкого канала

Текст: Константин Волков

Управление Суэцкого канала (SCA) рассматривает планы по его расширению, чтобы избежать повторения инцидентов с застрявшим контейнеровозом Ever Given. Об этом сообщает панарабский телеканал Al Arabia со ссылкой на начальника SCA Усаму Рабиа.

Фото: EPA-EFE/SUEZ CANAL AUTHORITY
Для изучения ЧП в Суэцком канале изъят черный ящик контейнеровоза Ever Given

Также Рабиа отметил, что его ведомство будет требовать более 1 миллиарда долларов в качестве компенсации за убытки, понесенные в результате блокировки Суэцкого канала контейнеровозом и за расходы на его снятие с мели, сообщает египетское издание Al Ahram.

Убытки SCA из-за шестидневной блокировки канала оцениваются в 14-15 миллионов долларов в день.

Кто именно должен выплачивать компенсацию, Рабиа не уточнил. Судно Ever Given принадлежит японской компании, обслуживает тайваньского грузоотправителя и ходит под флагом Панамы.

В настоящий момент Ever Given остается в Суэцком канале в ожидании урегулирования споров вокруг выплаты неустойки за блокировку водной артерии.

Между тем РИА Новости цитирует советника президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирала Мохаба Мамиша, который заявил, что владелец контейнеровоза Ever Given настроен мирным путем разрешить вопрос с компенсацией за блокировку Суэцкого канала. По его мнению, расследование должно завершиться в течение одной недели.

В мире Африка Египет Контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

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