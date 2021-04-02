СМИ рассказали о планах расширения Суэцкого канала

Управление Суэцкого канала (SCA) рассматривает планы по его расширению, чтобы избежать повторения инцидентов с застрявшим контейнеровозом Ever Given. Об этом сообщает панарабский телеканал Al Arabia со ссылкой на начальника SCA Усаму Рабиа.

Также Рабиа отметил, что его ведомство будет требовать более 1 миллиарда долларов в качестве компенсации за убытки, понесенные в результате блокировки Суэцкого канала контейнеровозом и за расходы на его снятие с мели, сообщает египетское издание Al Ahram.

Убытки SCA из-за шестидневной блокировки канала оцениваются в 14-15 миллионов долларов в день.

Кто именно должен выплачивать компенсацию, Рабиа не уточнил. Судно Ever Given принадлежит японской компании, обслуживает тайваньского грузоотправителя и ходит под флагом Панамы.

В настоящий момент Ever Given остается в Суэцком канале в ожидании урегулирования споров вокруг выплаты неустойки за блокировку водной артерии.

Между тем РИА Новости цитирует советника президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирала Мохаба Мамиша, который заявил, что владелец контейнеровоза Ever Given настроен мирным путем разрешить вопрос с компенсацией за блокировку Суэцкого канала. По его мнению, расследование должно завершиться в течение одной недели.