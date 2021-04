Администрация Суэцкого канала оценила ущерб от блокировки водной артерии контейнеровозом Ever Given в миллиард долларов. Об этом заявил глава администрации Усама Рабиа. Он пояснил, что такая сумма может образоваться не только из подсчетов нанесенного совокупного финансового урона из-за блокировки канала, но и немалых расходов, связанных со снятием судна с мели. Ожидается, что расследование инцидента с Ever Given займет по меньшей мере еще неделю. Как пояснил Усама Рабиа, на это время судну запретят покидать Суэцкий канал. Следственная комиссия изучает различные причины возникновения ЧП, включая погодные условия, техническую неисправность, а также человеческий фактор. Поэтому контейнеровоз пока не сможет продолжить путь.

В четверг стало известно, что владелец перегородившего канал судна рассчитывает урегулировать сложившуюся ситуацию мирным путем. "Нет, до этапа суда ситуация не дойдет, владелец судна хочет выплатить компенсацию, достигнув мирного соглашения", - заявил РИА Новости советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш. Между тем тайваньская компания Evergreen Marine Corp., зафрахтовавшая судно Ever Given, объявила о том, что не несет ответственности за задержки любого перевозимого груза из-за инцидента. "Соглашения Evergreen с клиентами не гарантируют время прибытия грузов. Наши риски от происшествия Ever Given очень низки - даже если убытки будут подтверждены, их покроет страховка", - заявил сегодня на брифинге президент компании Эрик Шей. Для изучения ЧП в Суэцком канале изъят черный ящик контейнеровоза Ever Given Шестидневная блокировка Суэца заметно ударила по международным страховщикам, причем не только по компании UK P&I Club, которая застраховала Ever Given. Так или иначе, но все застрявшие в пробке суда не смогут доставить груз вовремя, а значит, клиентам и владельцам судов придется выплачивать те или иные компенсации. Как заявил председатель правления британской Lloyd`s of London Брюс Карнеги-Браун, страховой рынок понесет "большие потери". "Очевидно, это будут серьезные траты. Причем не только для этого судна, но и для других судов, которые не смогли пройти", - приводит его слова журнал Maritime Professional. Карнеги-Браун отметил, что невозможно точно предсказать общую сумму убытков, но заявил, что его компания потеряет не менее 100 миллионов долларов.