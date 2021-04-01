В четверг стало известно, что владелец перегородившего канал судна рассчитывает урегулировать сложившуюся ситуацию мирным путем. "Нет, до этапа суда ситуация не дойдет, владелец судна хочет выплатить компенсацию, достигнув мирного соглашения", - заявил РИА Новости советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш. Между тем тайваньская компания Evergreen Marine Corp., зафрахтовавшая судно Ever Given, объявила о том, что не несет ответственности за задержки любого перевозимого груза из-за инцидента. "Соглашения Evergreen с клиентами не гарантируют время прибытия грузов. Наши риски от происшествия Ever Given очень низки - даже если убытки будут подтверждены, их покроет страховка", - заявил сегодня на брифинге президент компании Эрик Шей.
Шестидневная блокировка Суэца заметно ударила по международным страховщикам, причем не только по компании UK P&I Club, которая застраховала Ever Given. Так или иначе, но все застрявшие в пробке суда не смогут доставить груз вовремя, а значит, клиентам и владельцам судов придется выплачивать те или иные компенсации. Как заявил председатель правления британской Lloyd`s of London Брюс Карнеги-Браун, страховой рынок понесет "большие потери". "Очевидно, это будут серьезные траты. Причем не только для этого судна, но и для других судов, которые не смогли пройти", - приводит его слова журнал Maritime Professional. Карнеги-Браун отметил, что невозможно точно предсказать общую сумму убытков, но заявил, что его компания потеряет не менее 100 миллионов долларов.