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02.04.2021 09:09
Рубрика: Легковые авто

Сотруднику автосервиса выдали зарплату монетами по одному центу

Текст: Григорий Гомельчук
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В США уволенному менеджеру автосервиса A OK Walker Luxury Autoworks выдали зарплату монетами достоинством один цент. Для Андреаса Флатена это была зарплата за последнюю неделю работы, всего 915 долларов. Но 915 долларов это 91500 монет - целая гора! Мужчина рассказал журналистам, что бывший начальник подвез деньги к его дому и вывалил прямо на дорожку: "Это твоя зарплата, иди к черту!"

Фото: скриншот/ youtube.com
Что будет, если вместо масла залить в мотор машины колу

Вместе со своей девушкой Флатен несколько часов перетаскивал монеты в дом. И все бы ничего, но они оказались измазанными какой-то липкой дурно пахнущей жидкостью, предположительно отработанным машинным маслом. В таком виде монеты забракует даже автомат по приему мелочи, отмывать же их - дело хлопотное. Как выяснил Флатен, на очистку пяти долларов (сто монет) с использованием моющего средства и уксуса уходит два часа работы. Можете прикинуть, сколько времени потребуется, чтобы отмыть 915 долларов.

За что начальство мастерской так невзлюбило своего менеджера, остается загадкой. По словам Флатена, изначально конфликт возник из-за графика работы - ему нужно было уходить пораньше, чтобы забирать ребенка из сада. Такой нюанс оговаривался на собеседовании, но потом начальство о нем забыло. После того, как мужчина подал заявление об увольнении, его жизнь и вовсе превратилась в ад - на протяжении оставшихся дней шеф цеплялся по мелочам и оскорблял.

После того, как пресса рассказала о произошедшем, у Флатена появилось множество сочувствующих, призывающих игнорировать A OK Walker Luxury Autoworks. Но, кажется, скандал произвел обратный эффект - по словам администратора автосервиса, поток клиентов в последнее время увеличился.