В Британии еще у 25 человек выявлен тромбоз после вакцины AstraZeneca

В Соединенном Королевстве число выявленных случаев тромбоза после использования вакцины AstraZeneca выросло до 30. Ранее сообщалось о пяти таких случаях, напоминает РИА Новости.

Британское управление по контролю лекарственных средств сообщило, что в стране использовали 18,1 миллиона доз данного препарата. Также отмечается, что при введении в организм британцев вакцины Pfizer-BioNTech, повышенного тромбообразования не наблюдалось.

"Преимущества вакцин против COVID-19 по-прежнему перевешивают любые возможные риски", - заявили медики. А представители ВОЗ в очередной раз отметили, что на данный момент не установлено прямой связи между прививкой и образованием тромбов.