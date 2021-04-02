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Рубрика: В мире

В Британии еще у 25 человек выявлен тромбоз после вакцины AstraZeneca

Фото: EPA Фото: EPA
Фото: EPA

В Соединенном Королевстве число выявленных случаев тромбоза после использования вакцины AstraZeneca выросло до 30. Ранее сообщалось о пяти таких случаях, напоминает РИА Новости.

Фото: Istock
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Британское управление по контролю лекарственных средств сообщило, что в стране использовали 18,1 миллиона доз данного препарата. Также отмечается, что при введении в организм британцев вакцины Pfizer-BioNTech, повышенного тромбообразования не наблюдалось.

"Преимущества вакцин против COVID-19 по-прежнему перевешивают любые возможные риски", - заявили медики. А представители ВОЗ в очередной раз отметили, что на данный момент не установлено прямой связи между прививкой и образованием тромбов.

В мире Европа Великобритания Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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