Водитель машины, протаранивший КПП Капитолия, скончался

Ранее стало известно, что при таране водитель врезался в двух полицейских из службы охраны Капитолия, охранявших КПП. Также сообщалось о стрельбе.

По информации телеканала CNN, водитель после того, как врезался в полицейских, вышел из машины, размахивая ножом, и полицейские выстрелили в воздух перед тем, как задержать нападавшего.

После инцидента пострадавшие полицейские были отправлены в больницу, как и водитель автомобиля. Его увезли в медицинское учреждение под конвоем.

В настоящее время идет расследование произошедшего, которым совместно занимаются полиция Капитолия и ФБР.