Водитель машины, протаранивший КПП Капитолия, скончался

Водитель автомобиля, который ранее протаранил КПП на въезде в комплекс Капитолия в Вашингтоне, скончался. Об этом сообщает американский телеканал NBC News.
Ранее стало известно, что при таране водитель врезался в двух полицейских из службы охраны Капитолия, охранявших КПП. Также сообщалось о стрельбе.
По информации телеканала CNN, водитель после того, как врезался в полицейских, вышел из машины, размахивая ножом, и полицейские выстрелили в воздух перед тем, как задержать нападавшего.
После инцидента пострадавшие полицейские были отправлены в больницу, как и водитель автомобиля. Его увезли в медицинское учреждение под конвоем.
В настоящее время идет расследование произошедшего, которым совместно занимаются полиция Капитолия и ФБР.