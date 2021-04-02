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02.04.2021 15:39
Рубрика: Власть

"Звенья одной цепи": МИД об осквернении памятника Грибоедову и провокациях против Познера

Текст: Константин Волков
Российская сторона считает осквернение памятника Александру Грибоедову в Тбилиси и провокацию в отношении известного журналиста Владимира Познера там же "звеньями одной цепи". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Вандалы не угомонились и после отъезда Познера, осквернив памятник Грибоедову в Тбилиси. Фото: vesti.ru

"Рассматриваем данный инцидент и недавнюю провокацию против известного российского журналиста Владимира Познера как звенья одной цепи", заявила Захарова.

Что касается памятника Грибоедову в Тбилиси, то на нем 1 апреля появилась надпись "Россия - зло". Это произошло на следующий день после того, как активисты устроили выступления перед гостиницей, в которой остановились Владимир Познер с друзьями, приехавшие в Тбилиси отпраздновать день рождения журналиста.

"Возмущены актом вандализма в отношении установленного в центре Тбилиси памятника выдающемуся российскому писателю и дипломату Александру Сергеевичу Грибоедову, - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ. - Каковы бы ни были мотивы совершивших данную выходку, им нет оправдания. В цивилизованном обществе такое деяние вызывает недоумение и отторжение. Подобные действия тем более неприемлемы, если принять во внимание масштаб и значимость личности А. С. Грибоедова как для истории России, так и Грузии. Уверены, что большинство граждан наших стран солидарны в оценке его вклада в укрепление связей между народами России и Грузии".

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Грузия Правительство МИД

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