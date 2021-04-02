"Звенья одной цепи": МИД об осквернении памятника Грибоедову и провокациях против Познера

Вандалы не угомонились и после отъезда Познера, осквернив памятник Грибоедову в Тбилиси. Фото: vesti.ru

"Рассматриваем данный инцидент и недавнюю провокацию против известного российского журналиста Владимира Познера как звенья одной цепи", заявила Захарова.

Что касается памятника Грибоедову в Тбилиси, то на нем 1 апреля появилась надпись "Россия - зло". Это произошло на следующий день после того, как активисты устроили выступления перед гостиницей, в которой остановились Владимир Познер с друзьями, приехавшие в Тбилиси отпраздновать день рождения журналиста.

"Возмущены актом вандализма в отношении установленного в центре Тбилиси памятника выдающемуся российскому писателю и дипломату Александру Сергеевичу Грибоедову, - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ. - Каковы бы ни были мотивы совершивших данную выходку, им нет оправдания. В цивилизованном обществе такое деяние вызывает недоумение и отторжение. Подобные действия тем более неприемлемы, если принять во внимание масштаб и значимость личности А. С. Грибоедова как для истории России, так и Грузии. Уверены, что большинство граждан наших стран солидарны в оценке его вклада в укрепление связей между народами России и Грузии".