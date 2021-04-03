Эксперт рассказал Bloomberg о восстановлении экономики России

Экономика России пострадала от коронавирусной рецессии значительно меньше из-за куда более мягких ограничений, вводимых властями страны. Отказ от повторного общенационального карантина - это большой плюс. Также положительно повлияли на ситуацию высокие цены на нефть.

"До возвращения к нормальности еще далеко, но ВВП может вернуться к докризисным показателям к четвертому кварталу 2021 года", - заявил эксперт Скотт Джонсон. Его слова приводит агентство Bloomberg.

Ранее Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП РФ. Если в декабре 2020 года называлась цифра 2,6 процента, то теперь уже 2,9 процента. При этом восстановление экономики зависит от многих факторов - эффективности вакцин от COVID-19 и риска новых санкций.