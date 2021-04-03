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03.04.2021 09:41
Рубрика: Коммерческий транспорт

Фото: В Майкопе нашли десятки грузовиков ЗИЛ без пробега

Текст: Михаил Азнавуров

В Майкопе обнаружили целую стоянку, заставленную грузовиками ЗИЛ в состоянии "капсул времени", снимки машин опубликовал телеграм-канал Retrobus.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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ЗИЛы в довольно редкой модификации 133Г4 (6x4) с бортовой платформой выпущены в 1994 году, находятся в идеальном состоянии и имеют почти нулевой пробег. Эти же экземпляры выставлены на продажу на сайте объявлений drom.ru по цене 400 тысяч рублей за единицу.

По утверждению продавца, вся партия (22 единицы) не имеет ПТС и оснащена турбодизелями ЗИЛ-645 (8,75 л, 185 л.с.). Заметим: эти моторы не выпускаются почти 20 лет, на них нет в наличии запчастей, а производивший их ярцевский завод "Двигатель" еще в 2003 году переоборудован под выпуск строительной арматуры для нужд стройкомплекса Москвы.

ЗИЛы списаны со складов Росрезерва, где они хранились в законсервированном виде почти 30 лет - на случай войны, стихийных бедствий и т.д. Именно этим объясняется отсутствие ПТС - Росрезерв и Минобороны по закону не имеют права списывать технику с паспортами, только как металлолом, поскольку их машины не отвечают актуальным экотребованиям.

Фото: Пресс-служба УАЗ
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С 2020 года правительство России в рамках поддержки автопрома опережающими темпами обновляет автотехнику госведомств. Очевидно, Росрезерв избавляется в первую очередь от ЗИЛов с ярцевскими дизелями в связи с трудностями их эксплуатации.

Напомним, что завод ЗИЛ выпустил последние грузовики в 2016 году, ныне он не существует даже физически.