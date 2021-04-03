Гол Орлова в овертайме принес "Вашингтону" победу над "Нью-Джерси"

Хоккеисты "Вашингтона" в гостевом матче против "Нью-Джерси" добились победы - 2:1. Судьбу встречи в овертайме решил точный бросок россиянина Дмитрия Орлова.

"Вашингтон" на следующий день после сокрушительного поражения от "Нью-Йорк Айлендерс"(4:8) встречался с "Нью-Джерси". Эта команда заметно уступает "островитянам" в классе, но выиграть у "дьяволов" всегда непросто.

После не слишком удачной игры в предыдущем матче российский голкипер Илья Самсонов остался в запасе. Счет в матче был открыт во втором периоде. "Вашингтон" вывел вперед защитник Джон Карлсон, забросивший десятую в сезоне шайбу. Но хозяева отыгрались после точного броска Майкла Маклауда. Судьба встречи решилась в овертайме. Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов вошел в зону соперника и нанес точный бросок в ближний от вратаря верхний угол.

So accurate that Dmitry Orlov had to take a second. 🤣



NHL x @trulyseltzer pic.twitter.com/sG0IsEHCwu — NHL (@NHL) April 3, 2021

В другом матче клуб "Колорадо" оказался сильнее "Сент-Луиса" - 3:2. В составе победителей не играл российский нападающий Валерий Ничушкин, а у проигравших голевая передача в активе форварда Владимира Тарасенко.