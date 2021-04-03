"Яндекс" и Mail.ru ответили на сообщения о передаче данных россиян за рубеж

"Яндекс" и Mail.ru опубликовали совместное заявление, в котором говорится о том, что предустановленные программы не передают персональные данные пользователей другим компаниям.

По словам Ивана Черевко, директора по данным в "Яндексе", компания внимательно относится к данным пользователей и защищает их. "Внешние технические инструменты помогают нам узнавать про установку своих приложений пользователями, выявлять ошибки и критические сбои внутри сервисов", - сказал он.

Кроме того, Черевко добавил, что эти инструменты не получают доступа к пользовательским данным или поведению.

В свою очередь, руководитель по корпоративным коммуникациям Mail.ru Group Сергей Лучин также подчеркнул, что персональные данные пользователей компании надежно защищены и никуда не передаются. Он рассказал, что все применяемые внешние инструменты проходят строгий аудит внутренней безопасности, в том числе и рекламные трекеры. "Они собирают лишь техническую обезличенную информацию, причем в гораздо меньшем объеме, нежели сами мобильные операционные системы", - заключил Лучин.

Ранее Минцифры опубликовало заявление о том, что "программное обеспечение загружается из магазинов приложений и соответствует их требованиям в части безопасности и защиты персональных данных".

Напомним, 3 апреля в СМИ появилась информация о том, что российские приложения, которые обязательны к предустановке, могут передавать данные пользователей за рубеж.