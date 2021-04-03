Кабмин одобрил продление соглашения между РФ и США о сотрудничестве в космосе

Правительство одобрило продление соглашения между Россией и США о сотрудничестве в космосе. Оно будет действовать до 31 декабря 2030 года.

Отметим, что решение предварительно проработано с американской стороной, а процедура продления завершится после обмена дипломатическими нотами.

Данное соглашение было заключено в 1992 году, его продлевали уже четыре раза. Продление соглашения отвечает интересам обеих сторон и будет способствовать эффективной реализации совместных космических проектов.

Ранее "РГ" сообщала также о том, что "Роскосмос" готов продолжить переговоры с США по вопросам освоения дальнего космоса, которые представляют взаимный интерес. А с 2028 года Россия планирует начать пилотируемую лунную программу. Ведутся консультации со всеми международными партнерами, прежде всего с КНР, по созданию лунной научной базы.