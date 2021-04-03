Когда нужно менять зимнюю резину на летнюю

На улицах начал таять снег, и многие водители задаются вопросом - не пора ли менять зимнюю резину на летнюю. Разбираемся в тонкостях вопроса.

Считается, что нужно отправляться в шиномонтаж, когда среднесуточная температура воздуха устанавливается на отметке не ниже +7 градусов. При этом под среднесуточной температурой следует понимать средний арифметический показатель сумм температур за сутки.

Однако посчитать мало. Нужно быть уверенным, что не случится резкого понижения температуры, снегопадов и других чрезвычайных метеоявлений. Поэтому поимо арифметических упражнений изучаем также долгосрочный прогноз. Если же вы явно поспешили и перешли на летние шины, а на градуснике устойчивый минус, перестрахуйтесь - оставьте автомобиль дома и воспользуетесь общественным транспортом, каршерингом или такси.

Впрочем, есть и другая крайность. Со сменой резины тянут до последнего, в результате на градуснике +15 и выше, а человек все еще думает, отправиться ему в шиномонтаж или немного подождать. Между тем, согласно ряду исследований, покрышки не по сезону могут быть опасны, поскольку мягкая резина, а тем более шипы, значительно увеличивают тормозной путь и ухудшают управляемость на сухом теплом асфальте.

А что о сроках смены резины говорит закон? Пункт 5.5 Технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" запрещает эксплуатацию автомобилей, которые оборудованы шипованной резиной, календарным летом. Этот рубеж наступает 1 июня по действующему сейчас григорианскому календарю, длится три весенних месяца, июнь, июль, август и заканчивается 31 августа.

Плюс к тому, региональные власти на территориях с мягким климатом могут наложить запрет на использование зимней резины в теплое время года (март-ноябрь). Или, наоборот, к примеру, в северных районах продлить период использования зимних покрышек. Как вариант - до конца марта. Поэтому нужно учитывать также и эти специфические особенности.

Какие штрафные санкции предусмотрены за несвоевременную смену резины? В 2021 году оформление такого нарушения будет осуществляться по части 1 статьи 12.5 КоАП "Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена". Новые ограничения, связанные с эксплуатацией автомобилей на резине не подходящей по сезону, начнут применяться с 1 июня 2021 года. Размер штрафа составит 500 рублей.