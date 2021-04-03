Кто и когда впервые сыграл роль Юрия Гагарина в российском кинематографе

В знаменитом фильме "Укрощение огня", снятом на "Мосфильме" в 1972 году по мотивам биографии конструктора Сергея Королева, роль первого космонавта Юрия Гагарина сыграл парень с улицы.

12 апреля 1961 года летчик Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток" совершил первый в мире орбитальный космический полет вокруг Земли. С того дня мы встречаем шестидесятую весну. Легендарное событие! В художественном кинематографе оно впервые нашло свое отражение в картине "Укрощение огня", снятой по сценарию Даниила Храбровицкого. Он же стал и режиссером-постановщиком этой ленты.

Фильм по праву завоевал признание зрителей. Все роли в нем исполняют популярные и любимые актеры: Кирилл Лавров, Игорь Горбачев, Иннокентий Смоктуновский, Игорь Владимиров, Андрей Попов. И лишь одну роль в фильме играл совсем даже не актер, а человек, не имеющий никакого отношения к кино - Лавр Лындин. Зато какую роль: космонавта №1- Юрия Гагарина!

Режиссер долго искал исполнителя на роль первого космонавта. Пробовал то одного, то другого - все не то. Наконец, исполнитель самым неожиданным образом нашелся в ресторане Дома кино.

Художник Лавр Лындин вместе с друзьями отмечал здесь свой день рождения. Кто-то из сотрудников "Мосфильма", оказавшийся там же, обратил внимание на молодого человека, внешне очень похожего на Юрия Гагарина и "на всякий случай" взял его координаты.

Художник работал в рекламном комбинате. О странном случае в Доме кино он совсем забыл. Но тут ему позвонили с "Мосфильма": "Не могли бы вы заехать на киностудию? Хотим сделать с вас кинопробы".

Фото: Из личного архива Юрия Белкина / Юрий Гончаров

В костюмерной его одели в летную форму, и над ним долго колдовал фотограф киногруппы Юрий Гончаров. Прошел месяц, другой, третий. Со студии никто не звонил. И Лавр Лындин решил: "Не подошел". Но ошибся. Летом, когда он отдыхал в Пицунде, за несколько дней до отъезда домой, ему пришла телеграмма: "Срочно вылетайте. Ждем в Симферопольском аэропорту. Группа фильма "Укрощение огня". В тот же день Лавр Лындин взял билет на самолет. Уже в автобусе из аэропорта в гостиницу режиссер Даниил Храбровицкий вручил ему текст роли:

- Учи!

- Но я же не актер, я художник. У меня ничего не получится.

- Будем пробовать,- улыбнулся режиссер.- Только не пытайся ничего играть. Будь самим собой. И старайся поменьше махать руками.

Первый эпизод снимался на аэродроме под Евпаторией. Это была сцена разговора главного конструктора, названного в фильме Башкирцевым, с Юрием Гагариным перед историческим полетом.

- Я ужасно волновался,- вспоминал Лавр Лындин. - Все-таки первый раз снимался в кино. Никогда раньше мне не доводилось стоять перед объективом кинокамеры. Да и роль была столь необычной. Сначала думал только об одном: как бы не забыть текст. Но вот ко мне подошел Кирилл Лавров, обнял за плечи и как-то по-домашнему, очень тепло спросил:

- А жена знает?

- Знает, - сам себе удивляясь, ответил я по тексту роли.

- Ну, и что?

- Плачет…

- Ну, иди спать, надежда прогрессивного человечества.

- А вы?

- Я еще похожу.

Фото: Из личного архива Юрия Белкина / Юрий Гончаров

Разговор был простой и естественный. Мы прорепетировали с Кириллом Лавровым эту сцену еще несколько раз, и она показалась мне совсем не сложной.

В одну из таких репетиций включили прожекторы, и режиссер скомандовал: "Приготовились. Мотор. Начали". Эпизод был снят. Однако на этом моя работа в группе фильма "Укрощение огня" не закончилась. Предстояло снять еще несколько эпизодов: в павильоне и на одном из подмосковных аэродромов. Через несколько недель после возвращения в Москву меня снова пригласили на "Мосфильм". Облачили в скафандр космонавта - в настоящий, не бутафорский, аналогичный тому, в котором летал сам Юрий Гагарин. И хотя текст у меня был совсем маленький, сниматься на сей раз оказалось значительно сложнее.

Это был тот самый момент, когда ракета, оторвавшись от земли, взмыла в небо, и первый космонавт произнес свою знаменитую фразу: "Поехали!". Дубль делали за дублем, а режиссер все повторял:

- Ну, еще разок. Еще. Он стремился к наибольшей выразительности.

На своей работе Лавр Лындин долгое время никому не говорил о том, что снимается в кино. Так бы никто и не узнал. Но как-то он взял с собой на съемки своего товарища Михаила Павлова и тот, не утерпев, рассказал всем: "Наш Лавр играет в кинокартине роль Гагарина. Я вчера был на "Мосфильме", сам видел". "Секрет" был разглашен.

- А мне предстояло сняться в еще одном эпизоде, - рассказал художник. - В сцене, когда Башкирцев приехал на аэродром, чтобы познакомиться с будущим космонавтом. Это была их первая встреча. А снималась эта сцена, как нередко бывает в кино, последней. Моими партнерами по съемкам оказались настоящие летчики-испытатели, известные асы, знавшие Юрия Гагарина. Их рассказы о легендарном космонавте, их советы и помощь во время работы над ролью были для меня чрезвычайно ценны. И я никогда не забуду, как однажды один из летчиков, подойдя ко мне, одобрительно заметил: "Похож!". Это была для меня самая большая похвала.