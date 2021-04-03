Лыжница Шимолина отрицает, что бежала марафон в форме сборной Норвегии

Лыжница Александра Шимолина прокомментировала слова президента федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о том, что она пробежала марафон на чемпионате страны в Тюмени в форме сборной Норвегии.

Ранее Вяльбе заявила, что Шимолину нельзя было допускать до соревнований, поскольку по правилам спортсмены не имеют права участвовать в первенстве России в экипировке другой страны.

"Я разве дура? Я все понимаю, здесь нет никаких надписей, символики, флага, герба. Просто совпадают цвета. Я в этой форме выступала весь сезон. Да, эта фирма шьет и для норвежцев, но это масс-маркет, даже не из Норвегии, а с российского сайта. И до этого никаких проблем с ней не было. Теперь задумаюсь, что с ней можно сделать, чтобы больше не было таких казусов", - приводит слова Шимолиной sport.24.

Добавим, что Шимолина финишировала в марафоне на 29-м месте.