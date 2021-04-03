Премьер Чехии заявил о готовности купить "Спутник V" без одобрения EMA

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Евросоюз не может обеспечить страну вакцинами от коронавируса. Единственный выход в данной ситуации - это покупка российского препарата "Спутник V" без его регистрации Европейским агентством лекарственных средств (EMA). "Не удивляюсь, что австрийский канцлер Себастьян Курц говорит, что купит миллион доз "Спутника V", - сказал политик. Его слова приводит ТАСС.

С начала пандемии коронавирусом в Чехии заразились полтора миллиона человек, скончались - почти 26 тысяч. Эпидобстановка в республике признана одной из наиболее сложных в Европе. А в городе Брно на юго-востоке Чехии в конце марта обнаружили новую мутацию SARS-CoV-2.