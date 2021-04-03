Президент Аргентины пояснил на своем примере важность вакцинации

Президент Аргентины Альберто Фернандес, получивший положительный тест на коронавирус, выразил уверенность, что чувствовал бы себя хуже, если бы не привился от коронавируса.

По его словам, вакцина действует и нужно прививаться. В противном случае, ситуация была бы намного хуже. В январе президент привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V".

Фернандес уточнил, что "анализ крови и проверка уровня насыщения кислородом показали хорошие результаты". Лечащий врач рекомендовала ходить и ездить на велосипеде в маске.

В ночь на субботу аргентинский лидер написал в Twitter, что сделал тест на антигены, так как у него болела голова и поднялась температура. Анализ показал положительный результат. Президенту сделали еще два теста, чтобы подтвердить диагноз и определить штамм вируса, передает ТАСС.

Между тем первая леди Аргентины Фабиола Яньес сдала тест на коронавирус. Он показал отрицательный результат, сообщает портал Infobae со ссылкой на близкие к президенту источники.