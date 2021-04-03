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03.04.2021 20:45
Рубрика: В мире

Президент Аргентины пояснил на своем примере важность вакцинации

Текст: Александр Саможнев
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи

Президент Аргентины Альберто Фернандес, получивший положительный тест на коронавирус, выразил уверенность, что чувствовал бы себя хуже, если бы не привился от коронавируса.

В Британии семь человек умерли из-за тромбов после вакцины AstraZeneca

По его словам, вакцина действует и нужно прививаться. В противном случае, ситуация была бы намного хуже. В январе президент привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V".

Фернандес уточнил, что "анализ крови и проверка уровня насыщения кислородом показали хорошие результаты". Лечащий врач рекомендовала ходить и ездить на велосипеде в маске.

В ночь на субботу аргентинский лидер написал в Twitter, что сделал тест на антигены, так как у него болела голова и поднялась температура. Анализ показал положительный результат. Президенту сделали еще два теста, чтобы подтвердить диагноз и определить штамм вируса, передает ТАСС.

Между тем первая леди Аргентины Фабиола Яньес сдала тест на коронавирус. Он показал отрицательный результат, сообщает портал Infobae со ссылкой на близкие к президенту источники.

В мире Южная Америка Аргентина Вакцинация от коронавируса

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