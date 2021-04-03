Работодатели начали арендовать для сотрудников офисные особняки

Многие компании сейчас более активно пересматривают свои потребности в офисном пространстве, отмечает директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Мария Зимина. Хотя это явление прослеживалось и раньше в связи с улучшением качества и распространением технологий, позволяющих работать удаленно. "Что касается среднего количества квадратных метров на одно рабочее место, то после периода сокращения этого показателя мы видим, что он снова увеличивается, поскольку теперь это является вопросом безопасности и здоровья сотрудников", - отмечает Зимина.
Крупные компании заинтересовались арендой офисных особняков - в начале года таких обращений было на 20% больше, чем в начале 2020 года, отмечают в "Профис недвижимость". Это связано как с отложенным спросом, так и с санитарными соображениями, считают эксперты: некоторые организации стремятся ограничить посторонние контакты с большим количеством людей и стимулировать сотрудников более ответственно относиться к сохраняющимся антикоронавирусным мерам.
Если в 2019 году рос спрос на небольшие и средние по размеру офисы, то в 2020 году наиболее стабильный спрос сохранился на крупные офисы, он снизился лишь на 11%, тогда как число новых сделок с офисами среднего размера сократилось более чем в четыре раза, сообщает CBRE.
Для оптимизации расходов используются несколько вариантов: либо компания переезжает в меньший по размеру сервисный офис, не требующий капитальных затрат, или в офис классом ниже, либо сокращает свои площади или пробует сдать свободные помещения в субаренду - например, по схеме revenue sharing ("доля в выручке").
В офисы класса С вернулись далеко не все арендаторы, говорит директор департамента коммерческой недвижимости "Профис Недвижимость" Евгений Попов. Многие, сильно пострадав от вводимых ограничений и падения спроса на свои товары и услуги, либо отказались от аренды офиса и полностью перешли на "удаленку", либо и вовсе приостановили свою деятельность.
Крупные компании осознали, что присутствие работников в офисе полную рабочую неделю не является необходимостью, и сохраняют удаленный формат работы или переходят на гибридный формат (от 10% до 30% сотрудников работают дистанционно или посещают офис по графику). Особенно это характерно для иностранных компаний, для сфер IT, финансов и услуг, отмечает управляющий директор сети сервисных офисов Space 1 Павел Федоров.
Основная масса сотрудников в итоге вернётся в офисы, поскольку работа из дома не всегда удобна - как с точки зрения обустройства рабочего места, так и по требованиям к информационной безопасности, говорит директор по аренде управления недвижимости компании Millhouse Елена Малиновская. При этом "удаленка" привела к тому, что изменяется формат офисов - из рабочего места они становятся площадкой для коммуникации и совместной работы. Все чаще на смену опен-спейсу приходят гибкие и трансформируемые пространства, появляются зоны для отдыха, переговорные и залы видеоконференций, при этом снижается количество обычных рабочих мест. Востребованы так называемые бизнес-парки, где, помимо собственно офисов, есть дополнительные сервисы - услуги индустрии красоты и спорта, кафе и рестораны, магазины, образовательный блок.
Пока прошло еще не так много времени с момента, когда компании начали активно практиковать "удаленку", говорит Попов. Многие продолжают тестировать этот формат работы, а окончательное решение по возможной оптимизации занимаемых площадей будут принимать в следующем году.
Арендаторы торговых площадей стали более осторожными - заключая договора, просят прописать в них условия оплаты аренды при возможных ограничительных мерах, а также возможность досрочного расторжения договоров без специальных условий. Арендаторы офисов пока таких опций не требуют, отмечает Попов.
Доля инвесторов, вкладывающихся в офисную недвижимость, за год снизилась с 32% до 10%, сообщает CBRE.