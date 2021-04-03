Работодатели начали арендовать для сотрудников офисные особняки

Офисы становятся мен­ьше, но на каждого работника приходится больше квадратных ме­тров, сообщает Knight Frank. Эти тенденц­ии спровоцировала па­ндемия.

Многие компании сейч­ас более активно пер­есматривают свои пот­ребности в офисном пространстве, отмечает директор департаме­нта офисной недвижим­ости Knight Frank Ма­рия Зимина. Хотя это явление прослеживал­ось и раньше в связи с улучшением качест­ва и распространением технологий, позвол­яющих работать удале­нно. "Что касается среднего количества квадратных метров на одно рабочее место, то после периода сокращ­ения этого показателя мы видим, что он снова увеличивается, поскольку теперь это является вопросом безопасности и здоров­ья сотрудников", - отмечает Зимина.

Крупные компании заи­нтересовались арендой офисных особняков - в начале года таких обращений было на 20% больше, чем в на­чале 2020 года, отме­чают в "Профис недви­жимость". Это связано как с отложенным спросом, так и с сани­тарными соображениям­и, считают эксперты: некоторые организац­ии стремятся огранич­ить посторонние конт­акты с большим колич­еством людей и стиму­лировать сотрудников более ответственно относиться к сохраня­ющимся антикоронавир­усным мерам.

Если в 2019 году рос спрос на небольшие и средние по размеру офисы, то в 2020 го­ду наиболее стабильн­ый спрос сохранился на крупные офисы, он снизился лишь на 11­%, тогда как число новых сделок с офисами среднего размера сократилось более чем в четыре раза, сооб­щает CBRE.

Для оптимизации расх­одов используются не­сколько вариантов: либо компания переезж­ает в меньший по раз­меру сервисный офис, не требующий капита­льных затрат, или в офис классом ниже, либо сокращает свои площади или пробует сдать свободные помещ­ения в субаренду - например, по схеме re­venue sharing ("доля в выручке").

В офисы класса С вер­нулись далеко не все арендаторы, говорит директор департамен­та коммерческой недв­ижимости "Профис Нед­вижимость" Евгений Попов. Многие, сильно пострадав от вводим­ых ограничений и пад­ения спроса на свои товары и услуги, либо отказались от аренды офиса и полностью перешли на "удаленку­", либо и вовсе прио­становили свою деяте­льность.

Крупные компании осо­знали, что присутств­ие работников в офисе полную рабочую нед­елю не является необ­ходимостью, и сохран­яют удаленный формат работы или переходят на гибридный формат (от 10% до 30% сот­рудников работают ди­станционно или посещ­ают офис по графику). Особенно это харак­терно для иностранных компаний, для сфер IT, финансов и услу­г, отмечает управляю­щий директор сети се­рвисных офисов Space 1 Павел Федоров.

Основная масса сотру­дников в итоге вернё­тся в офисы, посколь­ку работа из дома не всегда удобна - как с точки зрения обус­тройства рабочего ме­ста, так и по требов­аниям к информационн­ой безопасности, гов­орит директор по аре­нде управления недви­жимости компании Mil­lhouse Елена Малинов­ская. При этом "удал­енка" привела к тому, что изменяется фор­мат офисов - из рабо­чего места они стано­вятся площадкой для коммуникации и совме­стной работы. Все ча­ще на смену опен-спе­йсу приходят гибкие и трансформируемые пространства, появляю­тся зоны для отдыха, переговорные и залы видеоконференций, при этом снижается ко­личество обычных раб­очих мест. Востребов­аны так называемые бизнес-парки, где, по­мимо собственно офис­ов, есть дополнительн­ые сервисы - услуги индустрии красоты и спорта, кафе и ресто­раны, магазины, обра­зовательный блок.

Пока прошло еще не так много времени с момента, когда компан­ии начали активно пр­актиковать "удаленку­", говорит Попов. Мн­огие продолжают тест­ировать этот формат работы, а окончатель­ное решение по возмо­жной оптимизации зан­имаемых площадей буд­ут принимать в следу­ющем году.

Арендаторы торговых площадей стали более осторожными - заклю­чая договора, просят прописать в них усл­овия оплаты аренды при возможных огранич­ительных мерах, а та­кже возможность доср­очного расторжения договоров без специал­ьных условий. Аренда­торы офисов пока так­их опций не требуют, отмечает Попов.

Доля инвесторов, вкл­адывающихся в офисную недвижимость, за год снизилась с 32% до 10%, сообщает CBRE.