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03.04.2021 23:24
Рубрика: Спорт

"Уфа" объявила об отставке Рашида Рахимова

Текст: Артур Нанян
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Главный тренер "Уфы" Рашид Рахимов покидает свой пост, сообщается на официальном сайте клуба. Специалист сам попросил отправить его в отставку.

Фото: Пресс-служба ФК "Краснодар"
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О своем намерении Рахимов заявил на пресс-конференции после матча 24-го тура чемпионата России, в котором уфимцы крупно проиграли в гостях столичному "Динамо" (0:4).

"Думаю, в такой ситуации надо встряхнуть команду, дать им какой-нибудь другой импульс. Может, что-то изменится. Я поговорю с руководством и скажу им о том, что в подобных случаях необходимо встряхнуть ребят. А как это сделать, ничего не поменяв? Значит, нужно что-то делать с тренером", - сказал Рашид Маматкулович.

Рахимов возглавил "Уфу" в октябре прошлого года. После 24 туров команда идет на предпоследней строчке с 14-ю набранными очками.

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