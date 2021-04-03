"Уфа" объявила об отставке Рашида Рахимова

Главный тренер "Уфы" Рашид Рахимов покидает свой пост, сообщается на официальном сайте клуба. Специалист сам попросил отправить его в отставку.

О своем намерении Рахимов заявил на пресс-конференции после матча 24-го тура чемпионата России, в котором уфимцы крупно проиграли в гостях столичному "Динамо" (0:4).

"Думаю, в такой ситуации надо встряхнуть команду, дать им какой-нибудь другой импульс. Может, что-то изменится. Я поговорю с руководством и скажу им о том, что в подобных случаях необходимо встряхнуть ребят. А как это сделать, ничего не поменяв? Значит, нужно что-то делать с тренером", - сказал Рашид Маматкулович.

Рахимов возглавил "Уфу" в октябре прошлого года. После 24 туров команда идет на предпоследней строчке с 14-ю набранными очками.