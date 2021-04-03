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03.04.2021 08:23
Рубрика: Дороги

В Татарстане и Чувашии подготовились к началу строительства М-12

Текст: Евгений Гайва
Территории седьмого и восьмого этапов строительства трассы М-12 "Москва-Казань" подготовлены к началу работ, сообщили в госкомпании "Автодор".

Выполнена подготовка производственной базы, завезены материалы. Ход подготовки к строительству проинспектировали глава Госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко и первый заместитель председателя правления Госкомпании Марс Газизуллин. Они провели совещание по итогам работ в рамках первого квартала 2021 года.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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Все 66 километров восьмого этапа трассы проходят по территории республики Татарстан. На восьмом этапе планируется возведение четырехкилометрового моста через Волгу. Это позволит снять нагрузку с Северного обхода Казани и разгрузит существующие паромные переправы. Сейчас идут активные работы по устройству подходов к будущему мосту.

По территории Чувашии проходит 9,5 км седьмого этапа, а по территории Татарстана - 67,5 км. Общая протяженность трассы М-12 составляет около 800 км. Движение планируется открыть в 2024 году. Это позволит сократить время в пути и снизить нагрузку на существующую дорожную сеть. Если сегодня поездка на автомобиле от Москвы до Казани занимает порядка 13 часов, то после ввода в строй М-12 время в пути сократится минимум в два раза.